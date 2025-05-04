"Шахтер" ведет переговоры со скандальным тренером-новичком

Специалист начал тренерскую карьеру в 2023 году

Донецкий "Шахтер" ведет переговоры с турецким тренером "Эюпспора" Ардой Тураном. Он известен своими выступлениями за испанские "Барселону" и "Атлетико".

О переговорах специалиста с Горняками сообщил в соцсети Х журналист SportsDigitale Ягиз Сабунджуоглу. По его словам, стороны контактировали в Лондоне (Великобритания).

Кроме того, Сабунджуоглу сообщил, что официальные переговоры между "Шахтером" и Тураном возобновились. Стороны близки к соглашению. Горняки предлагали Турану возглавить клуб еще в марте, однако турецкий тренер решил доработать сезон на родине. К слову, "Эюпспор" идет 6-м в турецкой Суперлиге, за эту команду выступает украинец Тарас Степаненко.

Добавим, что Туран, будучи футболистом, прославился не только своей игрой, но и поведением. В 2017 году он набросился в самолете на журналиста который, по его мнению, распространял ложную информацию о сборной Турции. В 2018 году он стал участником драки, в которой пострадал турецкий певец Беркай Шахин. Затем Арда пришел в больницу к нему с пистолетом, чтобы извиниться… В 2024 году Турана обвинили в свинстве на съемной вилле в Барселоне. Владелец жилья подал иск на Арду в размере 230 тысяч евро.

Напомним, "Шахтер" находится в кризисе, что подтверждают результаты команды в Украинской премьер-лиги. По итогам 26-и туров Горняки идут только третьими в турнирной таблице УПЛ. В 27-м туре дончане обыграли "Черноморец" со счетом 4:0.