"Шахтар" веде переговори зі скандальним тренером-новачком

Фахівець розпочав тренерську кар’єру у 2023 році.

Донецький "Шахтар" веде переговори з турецьким тренером "Еюпспора" Ардою Тураном. Він відомий своїми виступами за іспанські "Барселону" та "Атлетіко".

Про переговори фахівця з Гірниками повідомив у соцмережі Х журналіст SportsDigitale Ягіз Сабунджуоглу. За його словами, сторони контактували у Лондоні (Велика Британія).

Крім того, Сабунджуоглу повідомив, що офіційні переговори між "Шахтарем" та Тураном відновилися. Сторони близькі до угоди. Гірники пропонували Турану очолити клуб ще у березні, проте турецький тренер вирішив доопрацювати сезон на батьківщині. До слова, "Еюпспор" йде 6-м у турецькій Суперлізі, за цю команду виступає українець Тарас Степаненко.

Додамо, що Туран, бувши футболістом, прославився не лише своєю грою, а й поведінкою. У 2017 році він накинувся в літаку на журналіста, який, на його думку, поширював неправдиву інформацію про збірну Туреччини. 2018 року він став учасником бійки, в якій постраждав турецький співак Беркай Шахін. Потім Арда прийшов до лікарні до нього з пістолетом, щоб перепросити… У 2024 році Турана звинуватили у свинстві на знімній віллі в Барселоні. Власник житла подав позов на Арду у розмірі 230 тисяч євро.

Нагадаємо, "Шахтар" перебуває у кризі, що підтверджують результати команди в Українській прем’єр-лізі. За підсумками 26 турів Гірники йдуть лише третіми у турнірній таблиці УПЛ. У 27-му турі донеччани обіграли "Чорноморець" з рахунком 4:0.