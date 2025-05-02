Чемпионат Украины по футболу, 27-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Первенство Украины выходит на финишную прямую

В четверг, 2 мая, матчем "Левый Берег" – "Карпаты" стартует 27-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). К слову, в прошлом туре чемпионата Украины по футболу фактически пропала интрига.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют "Полесье" и "Александрия".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

Пятница, 2 мая

15:30. "Левый Берег" – "Карпаты"

18:00. "Рух" – "Кривбасс"

Суббота, 3 мая

13:00. "Черноморец" – "Шахтер"

15:30. "Ингулец" – "Динамо"

18:00. "Верес" – "Оболонь"

Воскресенье, 4 мая

13:00. ЛНЗ – "Заря"

15:30. "Колос" – "Ворскла"

18:00. "Полесье" – "Александрия"

Турнирное положение команд после 26 тура УПЛ

Напомним, украинский комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера "Динамо" Александра Шовковского за использование русского языка во время игры. Инцидент произошел в матче Бело-синих против "Оболони" (3:0).