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Чемпионат Украины по футболу, 27-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
"Александрия" близка к медали в УПЛ Новость обновлена 02 мая 2025, 13:47
"Александрия" близка к медали в УПЛ. Фото ФК Александрия

Первенство Украины выходит на финишную прямую

В четверг, 2 мая, матчем "Левый Берег" – "Карпаты" стартует 27-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). К слову, в прошлом туре чемпионата Украины по футболу фактически пропала интрига.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют "Полесье" и "Александрия".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

Пятница, 2 мая

15:30. "Левый Берег" – "Карпаты"

18:00. "Рух" – "Кривбасс"

Суббота, 3 мая

13:00. "Черноморец" – "Шахтер"

15:30. "Ингулец" – "Динамо"

18:00. "Верес" – "Оболонь"

Воскресенье, 4 мая

13:00. ЛНЗ – "Заря"

15:30. "Колос" – "Ворскла"

18:00. "Полесье" – "Александрия"

Турнирное положение команд после 26 тура УПЛ
Турнирное положение команд после 26 тура УПЛ

Напомним, украинский комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера "Динамо" Александра Шовковского за использование русского языка во время игры. Инцидент произошел в матче Бело-синих против "Оболони" (3:0).

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#Футбол #УПЛ