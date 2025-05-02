Скандальный Поворознюк поплатился за сексизм

Украинские футбольные власти наказали скандального функционера

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наказал президента футбольного клуба "Ингульца" Александра Поворознюка. Накануне одиозный футбольный функционер заявил, что не понимает женский футбол, а "с красивыми девушками надо делать что-то другое".

О решении КДК сообщает ТаТоТаке в telegram. По информации источника, Поворознюк должен выплатить 200 000 грн штрафа за сексистские высказывания.

"КДК наказал Поворознюка за сексизм.

Рассмотрев материалы от комитета этики и честной игры, КДК УАФ принял решение оштрафовать президента "Ингульца" Александра Поворознюка на 200 тысяч гривен за сексистский характер его высказываний о женском футболе.

Кроме того, Поворознюк должен прочесть для своего клуба лекцию о недопустимости дискриминации в футболе", — гласит сообщение.

Ранее Поворознюк угодил в скандал. Президент "Ингульца" якобы хотел сдать 29-летнего защитника команды Михаила Шершня, который не хотел продлевать контракт с клубом, в ТЦК. Накануне Поворознюк рассказал, когда закончится война в Украине.