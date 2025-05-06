"Интер" - "Барселона": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

В Милане определится первый финалист Лиги чемпионов

Во вторник, 6 мая, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится второй полуфинальный матч между "Интером" и "Барселоной". В первой игре команды сыграли в результативную ничью со счетом 3:3.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" — "Барселона". Встреча, которая пройдет на стадионе "Сан Сиро" в Милане (Италия), начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Интер" — "Барселона" (обновляется)

Где и когда смотреть матч "Интер" — "Барселона"

Суперматч "Интер" — "Барселона" в Украине покажет медиа-платформа Megogo. Онлайн видеотрансляция игры будет доступна на сервисе по подпискам: Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность, MEGOPACK XL. Стоимость пробной подписки — от 69 грн (за первые 7 дней).

Прогноз букмекеров на игру "Интер" — "Барселона"

После ничьей в Испании "Интер" продолжает быть небольшим аутсайдером противостояния, однако шансы "Барселоны" на финал заметно снизились. На выход итальянцев в финал ЛЧ можно сделать ставку с коэффициентом 2,23, а подобный успех испанцев оценивается коэффициентом 1,68. Добавим, что шансы Нерадзурри на победу в ответной игре составляют 32%, против 43% — за Сине-гранатовых.

История встреч

"Барселона" и "Интер" сыграли между собой 19 матчей. 10 раз побеждали каталонцы, трижды — Нерадзурри, 6 раз была зафиксирована ничья. В последний раз команды сыграли в результативную ничью.

Полный видеообзор матча "Барселона" — "Интер"

Отметим, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги. В 1/8 финала Блаугранас выбили "Бенфику", а затем справились с "Боруссией" Д. "Интер", в свою очередь, стал четвертым на этапе лиги. Затем итальянцы прошли "Фейеноорд" и "Баварию".