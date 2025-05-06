"Інтер" – "Барселона": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

У Мілані визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 травня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 відбудеться другий півфінальний матч між "Інтером" та "Барселоною". У першій грі команди зіграли у результативну нічию з рахунком 3:3.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Інтер" — "Барселона". Зустріч, яка пройде на стадіоні "Сан Сіро" у Мілані (Італія), розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Інтер" — "Барселона" (оновлюється)

Де і коли дивитися матч "Інтер" — "Барселона"

Суперматч "Інтер" — "Барселона" в Україні покаже медіаплатформа Megogo. Онлайн відеотрансляція гри буде доступна на сервісі за підписками: Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Вартість пробної підписки – від 69 грн (за перші 7 днів).

Прогноз букмекерів на гру "Інтер" — "Барселона"

Після нічиєї в Іспанії "Інтер" продовжує бути невеликим аутсайдером протистояння, проте шанси "Барселони" на фінал помітно знизилися. На вихід італійців у фінал ЛЧ можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,23, а такий успіх іспанців оцінюється коефіцієнтом 1,68. Додамо, що шанси Нерадзуррі на перемогу у другій грі становлять 32%, проти 43% — за Синьо-гранатових.

Історія зустрічей

"Барселона" та "Інтер" зіграли між собою 19 матчів. 10 разів перемагали каталонці, тричі — Нерадзуррі, 6 разів було зафіксовано нічию. Востаннє команди зіграли у результативну нічию.

Повний відеоогляд матчу "Барселона" — "Інтер"

Зазначимо, "Барселона" зайняла друге місце на етапі ліги. У 1/8 фіналу Блаугранас вибили "Бенфіку", а потім впоралися з "Боруссією" Д. "Інтер" своєю чергою став четвертим на етапі ліги. Потім італійці пройшли "Феєнорд" та "Баварію".