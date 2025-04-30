Гол пяткой и феноменальный Ямаль: "Барселона" и "Интер" устроили триллер в Лиге чемпионов (видео)

Команды устроили голевую феерию в первой игре

В среду, 30 апреля, в Барселоне (Испания) состоялся первый полуфинальный матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Барселона" — "Интер". Накануне свой первый полуфинал провели "Арсенал" и ПСЖ.

Встреча, проходившая на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", завершилась со счетом 3:3. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм подарил болельщикам настоящее шоу. Уже на первой минуте гости вышли вперед — гол пяткой оформил Маркус Тюрам. Еще через 20 минут Дензел Думфрис ударом в падении удвоил преимущество Нерадзурри. Сине-гранатовые и не думали сдаваться — гол-красавец оформил Ямин Ламаль, а Ферран Торрес стал наконечником блестящей командной атаки Блаугранас.

В начале второго тайма команды обменялись быстрыми голами. За "Интер" отличился Думфрис (дубль), а за "Барселону" — Рафинья.

Полный видеообзор матча "Барселона" — "Интер" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги. В 1/8 финала Сине-гранатовые выбили "Бенфику", а затем справились с "Боруссией" Д. "Интер", в свою очередь, стал четвертым на этапе Лиги. Затем Нерадзурри прошли "Фейеноорд" и "Баварию".