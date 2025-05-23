Бывший хоккейный вратарь активно выступает против "русского мира"

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев потребовал от олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека вернуть деньги, заработанные в России. Гашек провел один сезон 2010/2011 в московском "Спартаке".

Соответствующий комментарий Свищева приводит ТАСС. По словам Дмитрия, чех должен вернуть свою зарплату, если он считает себя честным человеком.

"Гашеку просто нужно отключить интернет. Он выбрал популярную нынче в Европе риторику — критические высказывания в отношении России, хотя сам у нас играл. А так, без интернета он и переживать насчет происходящего в мире меньше будет.

Что касается его выступления у нас, то, если он сам себя считает честным человеком, то пусть перечислит обратно все деньги, которые он в России заработал", – сказал Свищев.

Дмитрий Свищев

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил нашу страну, где получил награду "Друг Украины". Кроме того, бывший хоккеист призвал НХЛ выделить Киеву миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ.