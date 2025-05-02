Россия проиграла Беларуси в хоккей: в РФ во всем винят Казахстан

В РФ пожаловались на график

В пятницу, 2 мая, сборная "России 25" по хоккею проиграла Беларуси на турнире Qazaqstan Hockey Open 2025 в Астане (Казахстан). Накануне россияне обыграли здесь хозяев, после чего главный тренер команды РФ Роман Ротенберг заявил, что Россия играет лучше, чем Канада.

Во втором туре сборная России уступила Беларуси со счетом 2:4 (0:1, 0:2, 2:1). Ротенберг обвинил в поражении не себя и своих хоккеистов, а организаторов (Казахстан), передает sovsport.ru.

"Я думаю, организаторы понимали, что у нас сильная команда. И, таким образом, выстроили график в пользу домашней команды: через день матчи со сборной Казахстана. Мы попадали в такую ситуацию два года назад и получили похожую ситуацию.

Я хочу сказать большое спасибо команде. Мы не ищем оправданий. Мы должны в любом состоянии всегда побеждать. Выжимали максимум", — заявил Ротенберг.

В сети лишь посмеялись над Ротенбергом. Пользователи смеются над поражением РФ, ведь буквально на днях Роман заявил, что победит Канаду в любом составе, если Россию допустят к международным играм.

Видеообзор матча Россия - Беларусь

Напомним, сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. К слову, россияне не сыграют на ЧМ-2025 и ЧМ-2026.