У Росії зажадали грошей від "друга України"
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Колишній хокейний воротар активно виступає проти "руського міра"
Депутат Державної думи РФ Дмитро Свищев вимагає від олімпійського чемпіона з хокею Домініка Гашека повернути гроші, зароблені в Росії. Гашек провів один сезон 2010/2011 у московському "Спартаку".
Відповідний коментар Свищева наводить ТАСС. За словами Дмитра, чех має повернути свою зарплату, якщо він вважає себе чесною людиною.
"Гашеку просто потрібно відключити інтернет. Він вибрав популярну нині в Європі риторику — критичні висловлювання щодо Росії, хоча сам у нас грав. А так, без інтернету він і переживати щодо того, що відбувається у світі, менше буде.
Що стосується його виступу у нас, то, якщо він сам себе вважає чесною людиною, то нехай перерахує назад усі гроші, які він у Росії заробив", – сказав Свищев.
Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "руського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Крім того, колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Києву мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ.