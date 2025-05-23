У Росії зажадали грошей від "друга України"

Колишній хокейний воротар активно виступає проти "руського міра"

Депутат Державної думи РФ Дмитро Свищев вимагає від олімпійського чемпіона з хокею Домініка Гашека повернути гроші, зароблені в Росії. Гашек провів один сезон 2010/2011 у московському "Спартаку".

Відповідний коментар Свищева наводить ТАСС. За словами Дмитра, чех має повернути свою зарплату, якщо він вважає себе чесною людиною.

"Гашеку просто потрібно відключити інтернет. Він вибрав популярну нині в Європі риторику — критичні висловлювання щодо Росії, хоча сам у нас грав. А так, без інтернету він і переживати щодо того, що відбувається у світі, менше буде.

Що стосується його виступу у нас, то, якщо він сам себе вважає чесною людиною, то нехай перерахує назад усі гроші, які він у Росії заробив", – сказав Свищев.

Дмитро Свищев

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "руського міра". У 2023 та 2024 роках він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Крім того, колишній хокеїст закликав НХЛ виділити Києву мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ.