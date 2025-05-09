ЧМ-2025 по хоккею: расписание и результаты матчей (видео)
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16 лучших команд мира сразятся за трофей
В пятницу, 9 мая, в Дании и Швеции стартует 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. К слову, сборная Украины едва не вышла в элиту мирового хоккея, однако все-таки осталась в дивизионе 1А.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2025 по хоккею. Турнир пройдет с 9 по 25 мая в Стокгольме и Хернинге. В Украине часть матчей главного хоккейного турнира года в прямом эфире покажет "Суспільне Спорт".
Состав групп на первом этапе ЧМ-2025:
- Группа А (Стокгольм): Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения
- Группа В (Хернинг): Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, США, Казахстан, Германия, Венгрия
Расписание, результаты и видеообзоры матчей чемпионата мира по хоккею 2025 года (обновляется)
Групповой этап
9 мая, пятница
17.20 – Австрия – Финляндия (Группа А)
17.20 – Швейцария – Чехия (Группа B)
21.20 – Швеция – Словакия (Группа А)
21.20 – Дания – США (Группа B)
10 мая, суббота
13.20 – Словения – Канада (Группа А)
13.20 – Норвегия – Казахстан (Группа B)
17.20 – Швеция – Австрия (Группа А)
17.20 – Германия – Венгрия (Группа B)
21.20 – Франция – Латвия (Группа А)
21.20 – Дания – Швейцария (Группа B)
11 мая, воскресенье
13.20 – Словакия – Словения (Группа А)
13.20 – США – Венгрия (Группа B)
17.20 – Латвия – Канада (Группа А)
17.20 – Германия – Казахстан (Группа B)
21.20 – Финляндия – Франция (Группа А)
21.20 – Норвегия – Чехия (Группа B)
12 мая, понедельник
17.20 – Австрия – Словакия (Группа А)
17.20 – США – Швейцария (Группа B)
21.20 – Финляндия – Швеция (Группа А)
21.20 – Чехия – Дания (Группа B)
13 мая, вторник
17.20 – Словения – Латвия (Группа А)
17.20 – Норвегия – Германия (Группа B)
21.20 – Канада – Франция (Группа А)
21.20 – Казахстан – Венгрия (Группа B)
14 мая, среда
17.20 – Словакия – Франция (Группа А)
17.20 – США – Норвегия (Группа B)
21.20 – Латвия – Швеция (Группа А)
21.20 – Казахстан – Дания (Группа B)
15 мая, четверг
17.20 – Финляндия – Словения (Группа А)
17.20 – Швейцария – Германия (Группа B)
21.20 – Канада – Австрия (Группа А)
21.20 – Чехия – Венгрия (Группа B)
16 мая, пятница
17.20 – Австрия – Франция (Группа А)
17.20 – Венгрия – Дания (Группа B)
21.20 – Швеция – Словения (Группа А)
21.20 – Швейцария – Норвегия (Группа B)
17 мая, суббота
13.20 – Финляндия – Латвия (Группа А)
13.20 – США – Германия (Группа B)
17.20 – Франция – Швеция (Группа А)
17.20 – Чехия – Казахстан (Группа B)
21.20 – Канада – Словакия (Группа А)
21.20 – Дания – Норвегия (Группа B)
18 мая, воскресенье
17.20 – Словения – Австрия (Группа А)
17.20 – Казахстан – США (Группа B)
21.20 – Словакия – Латвия (Группа А)
21.20 – Венгрия – Швейцария (Группа B)
19 мая, понедельник
17.20 – Франция – Словения (Группа А)
17.20 – Германия – Чехия (Группа B)
21.20 – Канада – Финляндия (Группа А)
21.20 – Венгрия – Норвегия (Группа B)
20 мая, вторник
13.20 – Латвия – Австрия (Группа А)
13.20 – Швейцария – Казахстан (Группа B)
17.20 – Словакия – Финляндия (Группа А)
17.20 – Чехия – США (Группа B)
21.20 – Швеция – Канада (Группа А)
21.20 – Германия – Дания (Группа B)
22 мая, четверг
Четвертьфиналы
17.20 – Четвертьфинал 1
17.20 – Четвертьфинал 2
21.20 – Четвертьфинал 3
21.20 – Четвертьфинал 4
24 мая, суббота
Полуфиналы
15.20 – Полуфинал 1
19.20 – Полуфинал 2
25 мая, воскресенье
Матч за 3 место
16.20 –
Финал
21.20 –
Напомним, в 2024 году победу на чемпионате мира завоевали хоккеисты сборной Чехии. Второе место заняли швейцарцы, а третье — шведы. Сборные России и Беларуси отстранены от всех международных соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.