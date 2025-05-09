ЧМ-2025 по хоккею: расписание и результаты матчей (видео)

16 лучших команд мира сразятся за трофей

В пятницу, 9 мая, в Дании и Швеции стартует 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. К слову, сборная Украины едва не вышла в элиту мирового хоккея, однако все-таки осталась в дивизионе 1А.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2025 по хоккею. Турнир пройдет с 9 по 25 мая в Стокгольме и Хернинге. В Украине часть матчей главного хоккейного турнира года в прямом эфире покажет "Суспільне Спорт".

Промо видео ЧМ-2025 по хоккею

Состав групп на первом этапе ЧМ-2025:

Группа А (Стокгольм): Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения

Группа В (Хернинг): Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, США, Казахстан, Германия, Венгрия

Расписание, результаты и видеообзоры матчей чемпионата мира по хоккею 2025 года (обновляется)

Групповой этап

9 мая, пятница

17.20 – Австрия – Финляндия (Группа А)

17.20 – Швейцария – Чехия (Группа B)

21.20 – Швеция – Словакия (Группа А)

21.20 – Дания – США (Группа B)

10 мая, суббота

13.20 – Словения – Канада (Группа А)

13.20 – Норвегия – Казахстан (Группа B)

17.20 – Швеция – Австрия (Группа А)

17.20 – Германия – Венгрия (Группа B)

21.20 – Франция – Латвия (Группа А)

21.20 – Дания – Швейцария (Группа B)

11 мая, воскресенье

13.20 – Словакия – Словения (Группа А)

13.20 – США – Венгрия (Группа B)

17.20 – Латвия – Канада (Группа А)

17.20 – Германия – Казахстан (Группа B)

21.20 – Финляндия – Франция (Группа А)

21.20 – Норвегия – Чехия (Группа B)

12 мая, понедельник

17.20 – Австрия – Словакия (Группа А)

17.20 – США – Швейцария (Группа B)

21.20 – Финляндия – Швеция (Группа А)

21.20 – Чехия – Дания (Группа B)

13 мая, вторник

17.20 – Словения – Латвия (Группа А)

17.20 – Норвегия – Германия (Группа B)

21.20 – Канада – Франция (Группа А)

21.20 – Казахстан – Венгрия (Группа B)

14 мая, среда

17.20 – Словакия – Франция (Группа А)

17.20 – США – Норвегия (Группа B)

21.20 – Латвия – Швеция (Группа А)

21.20 – Казахстан – Дания (Группа B)

15 мая, четверг

17.20 – Финляндия – Словения (Группа А)

17.20 – Швейцария – Германия (Группа B)

21.20 – Канада – Австрия (Группа А)

21.20 – Чехия – Венгрия (Группа B)

16 мая, пятница

17.20 – Австрия – Франция (Группа А)

17.20 – Венгрия – Дания (Группа B)

21.20 – Швеция – Словения (Группа А)

21.20 – Швейцария – Норвегия (Группа B)

17 мая, суббота

13.20 – Финляндия – Латвия (Группа А)

13.20 – США – Германия (Группа B)

17.20 – Франция – Швеция (Группа А)

17.20 – Чехия – Казахстан (Группа B)

21.20 – Канада – Словакия (Группа А)

21.20 – Дания – Норвегия (Группа B)

18 мая, воскресенье

17.20 – Словения – Австрия (Группа А)

17.20 – Казахстан – США (Группа B)

21.20 – Словакия – Латвия (Группа А)

21.20 – Венгрия – Швейцария (Группа B)

19 мая, понедельник

17.20 – Франция – Словения (Группа А)

17.20 – Германия – Чехия (Группа B)

21.20 – Канада – Финляндия (Группа А)

21.20 – Венгрия – Норвегия (Группа B)

20 мая, вторник

13.20 – Латвия – Австрия (Группа А)

13.20 – Швейцария – Казахстан (Группа B)

17.20 – Словакия – Финляндия (Группа А)

17.20 – Чехия – США (Группа B)

21.20 – Швеция – Канада (Группа А)

21.20 – Германия – Дания (Группа B)

22 мая, четверг

Четвертьфиналы

17.20 – Четвертьфинал 1

17.20 – Четвертьфинал 2

21.20 – Четвертьфинал 3

21.20 – Четвертьфинал 4

24 мая, суббота

Полуфиналы

15.20 – Полуфинал 1

19.20 – Полуфинал 2

25 мая, воскресенье

Матч за 3 место

16.20 –

Финал

21.20 –

Напомним, в 2024 году победу на чемпионате мира завоевали хоккеисты сборной Чехии. Второе место заняли швейцарцы, а третье — шведы. Сборные России и Беларуси отстранены от всех международных соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.