Финны зарядили песню про Путина на Евро-2025: пел весь стадион (видео)

Финские болельщики исполнили хит про главу Кремля

Молодежная сборная Украины по футболу U-21 добыла свою первую победу на чемпионате Европы-2025. Сине-желтые сумели обыграть Финляндию (2:0), что приблизило нашу команду к выходу в плей-офф.

Во время игры финские болельщики исполнили всемирно известную кричалку "Путин х***о". Соответствущее видео опубликовал на своей странице в Telegram журналист Петр Слонка.

"Финны начали петь известную песню в "честь" Путина, и вскоре ее подпевал весь стадион", — написал журналист.

Отметим, голами за сборную Украины отличились Владислав Ванат и Максим Брагару. Под занавес поединка Владимир Бражко заработал вторую желтую карточку и удаление, из-за чего пропустит решающий матч групповой стадии против Нидерландов. По итогам двух туров ЧЕ-2025 Сине-желтые идут на втором месте в квартете. Для выхода из группы нашей команде достаточно не проиграть Нидерландам 18 июня.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за кричалки болельщиков в адрес Путина на матче 1/2 финала футзального Евро Украина — Россия (2:3). УЕФА оштрафовал УАФ на 20 тысяч евро.