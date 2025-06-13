Мед для глаз: жена футболиста сборной Украины похвасталась пышной грудью (фото)

Девушка вызвала "пожар" в соцсетях

Анна Зубкова, жена футболиста турецкого "Трабзонспора" и сборной Украины Александра Зубкова, поделилась с поклонниками в соцсетях несколькими селфи в купальнике. В начале года пара была на грани развода.

Анна похвасталась своей фигурой в Instagram. Девушка примерила на себе раздельный купальник серебристого цвета. Кроме того, Зубкова во время отдыха в Бодруме (Турция) похвасталась фигурой в летнем платье.

Анна Зубкова в серебристом купальнике

Анна Зубкова примерила купальник

Анна Зубкова отдыхает в Турции

Анна Зубкова сделала селфи в купальнике

Анна Зубкова

Фотографии вызвали восторг в сети:

"Какая шикарная фигура, невероятная красавица", "Твоя красота затмила этот купальник", "Удивительная", "Мед для глаз, как всегда, великолепна", "Божественна", — пишут в комментариях под снимками.

Отметим, Зубков помог сборной Украины обыграть Новую Зеландию на турнире для национальных команд в Канаде. 28-летний правый вингер в сезоне 2025/25 сыграл 41 матч на клубном уровне, отметившись 15 голами и 10 ассистами.

Напомним, Анна и Александр женились в октябре 2019 года. В январе 2021 года у пары родилась дочь София. Накануне Евро-2024 Зубкова публично рассказала об измене мужа.