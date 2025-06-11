Сборная Украины на молодежном Евро-2025: расписание и результаты (видео)

Сине-желтые сыграют на престижном турнире для молодежных команд

В четверг, 12 июня, молодежная сборная Украины по футболу стартует на чемпионате Европы-2025. Накануне в юношеской команде Украины произошел скандал.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины Евро-2025 U-21. Добавим, что все игры молодежного ЧЕ-2025 по футболу покажет медиа-платформа Megogo, часть матчей будут транслироваться на "Суспільне Спорт" и бесплатном телеканале "MEGOGO СПОРТ" (Т2 и кабельные сети).

Сине-желтые на ЧЕ-2025 в Словакии начнут свой путь на групповой стадии, где сыграют с Данией, Финляндией и Нидерландами. В плей-офф выйдут по 2 лучшие команды из группы.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины на молодежном чемпионата Европы-2025 по футболу (обновляется)

Четверг, 12 июня.

19:00. Украина — Дания (1-й тур)

Воскресенье, 15 июня.

19:00. Финляндия — Украина (2-й тур)

Среда, 18 июня.

19:00. Нидерланды — Украина (3-й тур)

Турнирное положение команд на молодежном Евро-2025

Состав сборной Украины на Евро-2025 U-21:

Состав сборной Украины U-21 на Евро-2025

Напомним, на прошлом Евро-2023 молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала турнира, обеспечив себе место на Олимпийских играх в Париже. Во Франции наша команда провалилась.