Сборная Украины на молодежном Евро-2025: расписание и результаты (видео)
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Сине-желтые сыграют на престижном турнире для молодежных команд
В четверг, 12 июня, молодежная сборная Украины по футболу стартует на чемпионате Европы-2025. Накануне в юношеской команде Украины произошел скандал.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины Евро-2025 U-21. Добавим, что все игры молодежного ЧЕ-2025 по футболу покажет медиа-платформа Megogo, часть матчей будут транслироваться на "Суспільне Спорт" и бесплатном телеканале "MEGOGO СПОРТ" (Т2 и кабельные сети).
Сине-желтые на ЧЕ-2025 в Словакии начнут свой путь на групповой стадии, где сыграют с Данией, Финляндией и Нидерландами. В плей-офф выйдут по 2 лучшие команды из группы.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины на молодежном чемпионата Европы-2025 по футболу (обновляется)
Четверг, 12 июня.
19:00. Украина — Дания (1-й тур)
Воскресенье, 15 июня.
19:00. Финляндия — Украина (2-й тур)
Среда, 18 июня.
19:00. Нидерланды — Украина (3-й тур)
Состав сборной Украины на Евро-2025 U-21:
Напомним, на прошлом Евро-2023 молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала турнира, обеспечив себе место на Олимпийских играх в Париже. Во Франции наша команда провалилась.