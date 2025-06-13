Крымские и донецкие футболисты подрались прямо во время игры: разбирались, кто кому сепаратист (видео)

Российские власти организовали "матч сборных" в оккупированном Симферополе

Во временно оккупированном Крыму захватчики на День России организовали футбольный матч между так называемой "сборной ДНР" и "командой Крыма". Без скандала не обошлось.

В концовке поединка на поле между игроками произошла массовая драка. Telegram-канал "Крымский ветер" иронизирует, что причиной потасовки стали "разборки сепаров".

"Во время матча футболисты немного поругались, возможно команде из оккупированной Донецкой области не понравилось что крымчане называли их сепарами, а крымчанам не понравилось что донеччане называли их сепарами.

В общем, с сепарами никому не нравится играть в футбол, даже другим сепарам, а больше играть им не с кем", — гласит сообщение.

Представители команд винят друг друга.

"Игрок сорвался на фоне эмоционального давления. Не могу оправдывать нарушение, но и провокации со стороны соперника были очевидны", — заявили в "сборной ДНР"

"Наши ребята защищали себя. Мы не начинали — мы реагировали", — ответили в "сборной Крыма".

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В РФ надеются на помощь президента США Дональда Трампа в вопросе допуска российских команд и сборных.