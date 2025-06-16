Фіни зарядили пісню про Путіна на Євро-2025: співав увесь стадіон (відео)

Фінські вболівальники виконали хіт про главу Кремля

Молодіжна збірна України з футболу U-21 здобула свою першу перемогу на чемпіонаті Європи-2025. Синьо-жовті зуміли обіграти Фінляндію (2:0), що наблизило нашу команду до виходу у плей-оф.

Під час гри фінські вболівальники виконали всесвітньо відому кричалку "Путін х***о". Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Telegram журналіст Пьотр Слонка.

"Фіни почали співати відому пісню на "честь" Путіна, і незабаром її підспівував увесь стадіон", — написав журналіст.

Зазначимо, голами за збірну України відзначилися Владислав Ванат та Максим Брагару. Під завісу поєдинку Володимир Бражко заробив другу жовту картку та вилучення, через що пропустить вирішальний матч групової стадії проти Нідерландів. За підсумками двох турів ЧЄ-2025 Синьо-жовті йдуть на другому місці у квартеті. Для виходу із групи нашій команді достатньо не програти Нідерландам 18 червня.

Нагадаємо, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняла рішення покарати Українську асоціацію футболу (УАФ) за кричалки вболівальників на адресу Путіна на матчі 1/2 фіналу футзального Євро Україна — Росія (2:3). УЄФА оштрафував УАФ на 20 тисяч євро.