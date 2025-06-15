Новый "президент ФИФА" объявил Роналду победителем чемпионата мира (видео)

КЧМ-2025 по футболу начался со "смены власти" в ФИФА

В США стартовал Клубный чемпионат мира по футболу-2025. Матч-открытие "Аль-Ахли" — "Интер Майами" (0:0) посетили известные гости. К примеру, Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сидел рядом с известным блогером IShowSpeed.

В сеть утекло забавное видео с разговором Инфантино и IShowSpeed. Инфантино на минуту сделал блогера "президентом ФИФА", передает "Телеграф".

IShowSpeed занял место Джанни, надел пиджак с атрибутикой ФИФА и начал кричать, что он новый президент организации и может делать в футболе что угодно. Своим первым "решением" блогер сделал своего кумира португальца Криштиану Роналду чемпионом мира по футболу (это достижение пока не покорилось ему). Кроме того, он "прокричал указ" назначить пенальти в ворота соперников КриРо.

"Большой босс", — пошутил над ситуацией бразилец Роналдо, сидевший рядом.

Напомним, Клубный чемпионат мира по футболу впервые проходит в расширенном формате с 32 участниками. Добавим, что турнир фактически станет репетицией чемпионата мира, который пройдет на полях Северной Америки в 2026 году. Сборная Украины начнет отбор на Мундиаль осенью 2025 года.