Селезнев сцепился с юным футболистом из-за русского языка (видео)

В сети мнение украинцев о ситуации разделилось

Бывший форвард "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев сейчас выступает в украинской медиа-лиге за команду "Армат". Во время матча против одесской медиа-команды юный украинский футбольный блогер сделал замечание Селезневу за русский язык.

В результате вспыхнул небольшой конфликт за пределами поля, передает "Телеграф". Евгений перешел на украинский язык и заявил, что 16-летний парень не имеет права учить его, на каком языке разговаривать.

"Иди сюда. Я у тебя не спросил на каком языке мне общаться. Я знаю 4 языка. Сколько тебе лет? 16? Ты меня будешь учить, на каком языке мне общаться? Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать… Я тебе не грубил и не обзывал", — сказал Селезнев во время спора с 16-летним блогером RENEPRO.

RENEPRO, который публикует видео на футбольную тематику, опубликовал кадры конфликта в TikTok, где они набрали сотни тысяч просмотров. В сети мнение украинцев разделилось. Часть пользователей считает, что юноша проявил неуважение к известному футболисту, другие, что RENEPRO был абсолютно прав.

Напомним, украинский комик Артем Дамницкий раскритиковал чемпионат украинской футбольной медиалиги UA STEEL League, где выступает команда Селезнева. По мнению Дамницкого, проект практически не помогает ВСУ.