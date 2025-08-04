Украинский футболист сбежал из страны, воспользовавшись сборами в Европе

Очередной украинский футболист сбежал из страны

Юный украинский вратарь "Кривбасса" Игорь Омельченко не вернулся в Украину. Игрок пропал и не выходит на связь после сбора команды в Словении.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале. По его словам, 19-летний футболист сбежал из расположения команды во время сбора.

Появилась информация, что футболист готов завершить карьеру. У него есть действующий контракт с "Кривбассом" Он готов пожертвовать контрактом. Футболист готов к любым санкциям со стороны клуба и не хочет возвращаться в расположение клуба. Очень неприятная и тревожная новость"

Омельченко был основным вратарем молодежного состава "Кривбасса" и даже попадал в заявку на игры основной команды. В сезоне 2024/25 Игорь провел 25 матчей за "Кривбасс" в чемпионате Украины U-19, пропустив 49 мячей. По данным transfermarkt, контракт игрока с клубом истекает в июне 2026 года.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь "Днепра" и экс-голкипер молодежной сборной Украины Денис Шелихов перешел в клуб из Беларуси "Славия" Мозырь. Примечательно, что для этого кипер, возможно, незаконно пересек границу Украины.

Напомним, полузащитник "Шахтера" Александр Распутько сбежал из Украины, воспользовавшись выездом команды на еврокубки. Кроме того, побег из страны совершил профессиональный рыбак, чемпион мира по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан.