Клубный чемпионат мира по футболу: расписание и результаты матчей (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
ФИФА полностью реформировала турнир
В ночь на воскресенье, 15 июня, в США начнется Клубный чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет в расширенном формате с 32 участниками.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей КЧМ-2025. В прямом эфире в Украине большинство матчей турнира покажет "Суспільне Спорт". Все игры доступны на медиасервисе DAZN.
Украинские клубы не квалифицировались на турнир из-за жесткой системы отбора, однако украинцы, вероятно, выступят на турнире. К примеру, вратарь Анатолий Трубин наверняка сыграет за "Бенфику", а кипер "Реала" Андрей Лунин может выйти на поле в составе "Реала".
Отметим, 32 команды были разделены на 8 групп по 4 участника. В плей-офф выйдут по 2 лучшие команды из каждого квартета. Добавим, что призовой фонд турнира — 1 млрд долларов (больше 40 млрд грн). Турнир станет своеобразной репетицией ЧМ-2026, который пройдет на полях Северной Америки.
Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей Клубного чемпионата мира по футболу (обновляется)
Групповой этап Клубного чемпионата мира по футболу
Группа А
15 июня, 03:00. "Аль-Ахли" — "Интер Майами"
16 июня, 01:00. "Палмейрас" — "Порту"
19 июня, 19:00. "Палмейрас" — "Аль-Ахли"
19 июня, 22:00. "Интер Майами" — "Порту"
24 июня, 04:00. "Порту" — "Аль-Ахли"
24 июня, 04:00. "Интер Майами" — "Палмейрас"
Группа B
15 июня, 22:00. ПСЖ — "Атлетико"
16 июня, 05:00. "Ботафого" — "Сиэтл Саундерз"
20 июня, 01:00. "Сиэтл Саундерз" — "Атлетико"
20 июня, 04:00. ПСЖ — "Ботафого"
23 июня, 22:00. "Атлетико" — "Ботафого"
23 июня, 22:00. "Сиэтл Саундерз" — ПСЖ
Группа C
15 июня, 19:00. "Бавария" — "Окленд Сити"
17 июня, 01:00. "Бока Хуниорс" — "Бенфика"
20 июня, 19:00. "Бенфика" — "Окленд Сити"
21 июня, 04:00. "Бавария" — "Бока Хуниорс"
24 июня, 22:00. "Окленд Сити" — "Бока Хуниорс"
24 июня, 22:00. "Бенфика" — "Бавария"
Группа D
16 июня, 22:00. "Челси" — "Лос-Анджелес"
17 июня, 04:00. "Фламенго" — "Эсперанс"
20 июня, 21:00. "Фламенго" — "Челси"
21 июня, 01:00. "Лос-Анджелес" — "Эсперанс"
25 июня, 04:00. "Эсперанс" — "Челси"
25 июня, 04:00. "Лос-Анджелес" — "Фламенго"
Группа E
17 июня, 22:00. "Ривер Плейт" — "Урава Ред Даймондз"
18 июня, 04:00. "Монтеррей" — "Интер"
21 июня, 22:00. "Интер" — "Урава Ред Даймондз"
22 июня, 04:00. "Ривер Плейт" — "Монтеррей"
26 июня, 04:00. "Интер" — "Ривер Плейт"
26 июня, 04:00. "Урава Ред Даймондз" — "Монтеррей"
Группа F
17 июня, 19:00. "Флуминенсе" — "Боруссия" Д
18 июня, 01:00. "Ульсан Хюндай" — "Мамелоди Сандаунз"
21 июня, 19:00. "Мамелоди Сандаунз" — "Боруссия" Д
22 июня, 01:00. "Флуминенсе" — "Ульсан Хюндай"
25 июня, 22:00. "Боруссия" Д — "Ульсан Хюндай"
25 июня, 22:00. "Мамелоди Сандаунз" — "Флуминенсе"
Группа G
18 июня, 19:00. "Манчестер Сити" — "Видад"
19 июня, 04:00. "Аль-Айн" — "Ювентус"
22 июня, 19:00. "Ювентус" — "Видад"
23 июня, 04:00. "Манчестер Сити" — "Аль-Айн"
26 июня, 22:00. "Ювентус" — "Манчестер Сити"
26 июня, 22:00. "Видад" — "Аль-Айн"
Группа H
18 июня, 22:00. "Реал Мадрид" — "Аль-Хиляль"
19 июня, 01:00. "Пачука" — "Зальцбург"
22 июня, 22:00. "Реал Мадрид" — "Пачука"
23 июня, 01:00. "Зальцбург" — "Аль-Хиляль"
27 июня, 04:00. "Зальцбур"г — "Реал Мадрид"
27 июня, 04:00. "Аль-Хиляль" — "Пачука"
Плей-офф Клубного чемпионата мира
1/8 финала
28 июня, 19:00. 1А — 2В
28 июня, 23:00. 1С — 2D
29 июня, 19:00. 1B — 2A
29 июня, 23:00. 1D — 2C
30 июня, 22:00. 1E — 2F
1 июля, 04:00. 1G — 2H
1 июля, 22:00. 1H — 2G
2 июля, 04:00. 1F — 2E
1/4 финала
4 июля, 22:00. 1E/2F — 1G/2H
5 июля, 04:00. 1A/2B — 1С/2D
5 июля, 19:00. 1B/2A — 1D/2C
5 июля, 23:00. 1H/2G — 1F/2E
1/2 финала
8 июля, 22:00. Полуфинал 1
9 июля, 22:00. Полуфинал 2
Финал
13 июля, 22:00. Финал
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Накануне в РФ заявили, что могут попасть на чемпионат мира-2026, если их лично пригласит президент США Дональд Трамп.