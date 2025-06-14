Клубный чемпионат мира по футболу: расписание и результаты матчей (видео)

ФИФА полностью реформировала турнир

В ночь на воскресенье, 15 июня, в США начнется Клубный чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет в расширенном формате с 32 участниками.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей КЧМ-2025. В прямом эфире в Украине большинство матчей турнира покажет "Суспільне Спорт". Все игры доступны на медиасервисе DAZN.

Украинские клубы не квалифицировались на турнир из-за жесткой системы отбора, однако украинцы, вероятно, выступят на турнире. К примеру, вратарь Анатолий Трубин наверняка сыграет за "Бенфику", а кипер "Реала" Андрей Лунин может выйти на поле в составе "Реала".

Отметим, 32 команды были разделены на 8 групп по 4 участника. В плей-офф выйдут по 2 лучшие команды из каждого квартета. Добавим, что призовой фонд турнира — 1 млрд долларов (больше 40 млрд грн). Турнир станет своеобразной репетицией ЧМ-2026, который пройдет на полях Северной Америки.

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей Клубного чемпионата мира по футболу (обновляется)

Групповой этап Клубного чемпионата мира по футболу

Турнирное положение команд на групповом этапе КЧМ-2025

Турнирное положение команд на групповом этапе КЧМ-2025

Группа А

15 июня, 03:00. "Аль-Ахли" — "Интер Майами"

16 июня, 01:00. "Палмейрас" — "Порту"

19 июня, 19:00. "Палмейрас" — "Аль-Ахли"

19 июня, 22:00. "Интер Майами" — "Порту"

24 июня, 04:00. "Порту" — "Аль-Ахли"

24 июня, 04:00. "Интер Майами" — "Палмейрас"

Группа B

15 июня, 22:00. ПСЖ — "Атлетико"

16 июня, 05:00. "Ботафого" — "Сиэтл Саундерз"

20 июня, 01:00. "Сиэтл Саундерз" — "Атлетико"

20 июня, 04:00. ПСЖ — "Ботафого"

23 июня, 22:00. "Атлетико" — "Ботафого"

23 июня, 22:00. "Сиэтл Саундерз" — ПСЖ

Группа C

15 июня, 19:00. "Бавария" — "Окленд Сити"

17 июня, 01:00. "Бока Хуниорс" — "Бенфика"

20 июня, 19:00. "Бенфика" — "Окленд Сити"

21 июня, 04:00. "Бавария" — "Бока Хуниорс"

24 июня, 22:00. "Окленд Сити" — "Бока Хуниорс"

24 июня, 22:00. "Бенфика" — "Бавария"

Группа D

16 июня, 22:00. "Челси" — "Лос-Анджелес"

17 июня, 04:00. "Фламенго" — "Эсперанс"

20 июня, 21:00. "Фламенго" — "Челси"

21 июня, 01:00. "Лос-Анджелес" — "Эсперанс"

25 июня, 04:00. "Эсперанс" — "Челси"

25 июня, 04:00. "Лос-Анджелес" — "Фламенго"

Группа E

17 июня, 22:00. "Ривер Плейт" — "Урава Ред Даймондз"

18 июня, 04:00. "Монтеррей" — "Интер"

21 июня, 22:00. "Интер" — "Урава Ред Даймондз"

22 июня, 04:00. "Ривер Плейт" — "Монтеррей"

26 июня, 04:00. "Интер" — "Ривер Плейт"

26 июня, 04:00. "Урава Ред Даймондз" — "Монтеррей"

Группа F

17 июня, 19:00. "Флуминенсе" — "Боруссия" Д

18 июня, 01:00. "Ульсан Хюндай" — "Мамелоди Сандаунз"

21 июня, 19:00. "Мамелоди Сандаунз" — "Боруссия" Д

22 июня, 01:00. "Флуминенсе" — "Ульсан Хюндай"

25 июня, 22:00. "Боруссия" Д — "Ульсан Хюндай"

25 июня, 22:00. "Мамелоди Сандаунз" — "Флуминенсе"

Группа G

18 июня, 19:00. "Манчестер Сити" — "Видад"

19 июня, 04:00. "Аль-Айн" — "Ювентус"

22 июня, 19:00. "Ювентус" — "Видад"

23 июня, 04:00. "Манчестер Сити" — "Аль-Айн"

26 июня, 22:00. "Ювентус" — "Манчестер Сити"

26 июня, 22:00. "Видад" — "Аль-Айн"

Группа H

18 июня, 22:00. "Реал Мадрид" — "Аль-Хиляль"

19 июня, 01:00. "Пачука" — "Зальцбург"

22 июня, 22:00. "Реал Мадрид" — "Пачука"

23 июня, 01:00. "Зальцбург" — "Аль-Хиляль"

27 июня, 04:00. "Зальцбур"г — "Реал Мадрид"

27 июня, 04:00. "Аль-Хиляль" — "Пачука"

Плей-офф Клубного чемпионата мира

1/8 финала

28 июня, 19:00. 1А — 2В

28 июня, 23:00. 1С — 2D

29 июня, 19:00. 1B — 2A

29 июня, 23:00. 1D — 2C

30 июня, 22:00. 1E — 2F

1 июля, 04:00. 1G — 2H

1 июля, 22:00. 1H — 2G

2 июля, 04:00. 1F — 2E

1/4 финала

4 июля, 22:00. 1E/2F — 1G/2H

5 июля, 04:00. 1A/2B — 1С/2D

5 июля, 19:00. 1B/2A — 1D/2C

5 июля, 23:00. 1H/2G — 1F/2E

1/2 финала

8 июля, 22:00. Полуфинал 1

9 июля, 22:00. Полуфинал 2

Финал

13 июля, 22:00. Финал

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Накануне в РФ заявили, что могут попасть на чемпионат мира-2026, если их лично пригласит президент США Дональд Трамп.