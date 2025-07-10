Украинский футбольный клуб обратился к властям соседней страны с необычной просьбой

У футболиста возникли бюрократические проблемы в Молдове

Футбольный клуб "Рух" официально обратился в Министерство внешних дел Республики Молдова и аппарат президента Республики Молдова относительно ситуации, которая сложилась с игроком львовской команды Бабукаром Фаалом. В прошлом сезоне "Рух" занял 8-е место в Украинской премьер-лиге (УПЛ).

Гамбиец Фаал не может попасть в Украину транзитом через Молдову. Об этом сообщила пресс-служба "Руха" на своем официальном сайте. Львовский клуб просит власти Молдовы пропустить футболиста, поскольку "у наших стран дружеские и добрососедские отношения", а в Украине сложилась "сложная ситуация".

"Бабукар Фаал является официально зарегистрированным игроком ФК "Рух", имеет вид на жительство в Украине. Команда требует его пребывания на базе клуба для выполнения контрактных обязательств. Сам игрок также заинтересован в том, чтобы как можно быстрее прибыть в расположение клуба и пройти учебно-тренировочный сбор в составе "Руха".

Следовательно, ФК "Рух" просит ответственные органы посодействовать в решении этого вопроса и помочь игроку нашего клуба попасть на территорию Украины. Все необходимые финансовые расходы на трансфер игрока и юридические нужды клуб готов взять на себя", — гласит сообщение.

Напомним, Бабукар Фаал перешел в "Рух" из хорватского "Ориента" в феврале 2025 года. Transfermarkt сообщал, что сумма трансфера составила 50 тысяч евро (около 2,5 млн грн). Контракт игрока со львовянами действует до 30 июня 2027 года.

Напомним, "Рух" в прошлом сезоне испортил день рождение "Шахтеру". Горняки на свое 89-летие в новой форме не смогли обыграть львовскую команду.