"Больное общество…": Роналду угодил в скандал, проигнорировав похороны Жоты

На похороны футболистов приехали их коллеги и не только

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду не приехал на похороны партнера по национальной команде Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Накануне братья-футболисты погибли в ДТП.

КриРо не присутствовал на церемонии, чтобы избежать ажиотажа в СМИ и давления на семью погибших футболистов, передает A Bola. Сестра CR7 Катя Авейру на своей странице в Instagram поддержала брата.

"Это становится утомительным. Фанатизм. Критика ни за что, повторяю, ни за что… Больное общество… У всех нас есть семьи. Абсурдно и стыдно видеть, как телеканалы/комментаторы/соцсети делают акцент на отсутствии, а не уважительно чтят боль покалеченной семьи, разрушенной потерей двух братьев. Мне даже стыдно смотреть. Прискорбно.

И так живет мир… Общество и мнение сегодня ничего не стоят. Они сами стали бездонными ямами. Мне жаль… И война тоже такая. Поверьте мне. Человеческое зло – это тоже война. И каждый день нам приходится с ним бороться. Так оно и есть", – написала Авейру.

Катя Авейру с братом

Напомним, Роналду иногда называет свою невесту Джорджину Родригес "женой", однако пара до сих пор не узаконила свои отношения. Накануне португальский футболист, обїяснил, почему не спешит жениться. В феврале 2025 года CR7 отпраздновал юбилей.