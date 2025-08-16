Сбежавший футболист сборной Украины всплыл в России с двойным гражданством

Игрок почти 2 года не играл в футбол на профессиональном уровне

Бывший футболист "Шахтера" U-19 и и юношеской сборной Украины Александр Распутько появился в заявке ФК "Чайка" Песчанокопское (Ростовская область, РФ). В 2023 году полузащитник сбежал из страны и клуба, воспользовавшись выездом на игру Юношеской лиги УЕФА в Антверпене (Бельгия).

О подписании профессионального контракта Распутько с "Чайкой" сообщает Transfermarkt. По информации источника, 21-летний уроженец Горловки (Донецкая область) возобновил карьеру 15 августа 2025 года, а его контракт с российским клубом истекает летом 2026 года.

Добавим, что в профиле игрока появился российский флаг. Это означает, что Александр стал гражданином РФ. При этом игрок не отказался от украинского паспорта.

"Чайка" выступает в ФНЛ (Футбольная национальная лига) — втором по силе футбольном дивизионе РФ. После 4 туров команда идет на 8-м месте в турнирной таблице.

Напомним, в "Шахтере" обнаружили пропажу Распутько только в самолете. Горняки после этого разорвали контракт с игроком. Позднее в сети появилась информация о том, что украинец попросил политического убежища в РФ. Отец игрока опроверг эти слухи.