Біглий футболіст збірної України сплив у Росії з подвійним громадянством

Гравець майже 2 роки не грав у футбол на професійному рівні

Колишній футболіст "Шахтаря" U-19 та юнацької збірної України Олександр Распутько з’явився у заявці ФК "Чайка" Піщанокопське (Ростовська область, РФ). У 2023 році півзахисник втік із країни та клубу, скориставшись виїздом на гру Юнацької ліги УЄФА в Антверпені (Бельгія).

Про підписання професійного контракту Распутько з "Чайкою" повідомляє Transfermarkt. За інформацією джерела, 21-річний уродженець Горлівки (Донецька область) відновив кар’єру 15 серпня 2025 року, а його контракт із російським клубом спливає влітку 2026 року.

Додамо, що у профілі гравця з’явився російський прапор. Це означає, що Олександр став громадянином РФ. При цьому він не відмовився від українського паспорта.

"Чайка" виступає у ФНЛ (Футбольна національна ліга) — другому за силою футбольному дивізіоні РФ. Після 4 турів команда йде на 8-му місці у турнірній таблиці.

Нагадаємо, у "Шахтарі" виявили зникнення Распутько лише у літаку. Гірники після цього розірвали контракт із гравцем. Згодом у мережі з’явилася інформація про те, що українець попросив політичного притулку у РФ. Батько гравця спростував ці чутки.