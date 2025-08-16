Одноклубник Цыганкова сыграл худший матч в истории футбола (видео)

Вратарь получил очень низкую оценку за свое выступление

Чемпионат Испании по футболу 2025/26 стартовал и подарил болельщикам, пожалуй, самое провальное выступление футболиста в истории игры. Антигероем матча "Жирона" — "Райо Вальекано" стал вратарь команды — Пауло Гассанига.

Аргентинский кипер сыграл 43 минуты, которые стали настоящим кошмаром для него. Об этом сообщает "Телеграф".

33-летний Гассанига привез два гола, пенальти и удалился на 43-й минуте. Это выступление стража ворот портал flashscore оценил в 1,2. балла, что является одной из худших оценок в истории футбола.

К слову, после удаление Пауло место в воротах "Жироны" занял украинец Владислав Крапивцов, который пропустил 11-метровый удар и получил за матч 6,6 балла. Лучшим в составе "Жироны" был признан еще один украинец Виктор Цыганков (7,4 балла), который отдал ассист в этом поединке. Игра завершилась победой "Райо Вальекано" со счетом 3:1.

