"Тупорылый д**ил": в украинском футболе вспыхнул скандал
Львовский клуб неудачно сыграл со столичной командой
Сын президента "Руха" Григория Козловского Святослав жестко раскритиковал тренера львовской команды Ивана Федыка. Накануне "Рух" проиграл "Оболони" в 3-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ).
Соответствующий комментарий Святослава приводит ua-football со ссылкой на instagram Козловского-младшего. Сын президента клуба публично оскорбил главного тренера команды.
Чудак делает две замены в первом тайме, затем еще одну в перерыве матча. Скажите мне, как он, долбо**б, готовится к игре? Как ты настраиваешь состав, если ты не знаешь, кто в каком состоянии? Как ты настраиваешь состав, идиот?
Иди в пятый класс и тренируй детей, пусть там по тайму играют. Как в профессиональной команде давать по тайму играть? Киргиз (Алмазбеков Бекназ, – прим. Ред.) – самый сильный хавбек команды, а он его на замене держит. Значит, он тупорылый д**ил… Тренер, ты великий… Рассказываешь, чмо ты галимое.
"Рух" в сезоне 2025/26 стартовал с победы и двух поражений и занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" с 7 очками идет на первом месте в первенстве. Добавим, перед стартом чемпионата Украины львовский клуб обратился к властям Молдовы с необычной просьбой.
Напомним, в прошлой кампании "Рух" занял 8-е место в чемпионате Украины. Кроме того, клуб объявлял о слиянии с "Карпатами", однако сделка так и не состоялась.