"Скрывают правду": В России винят Турцию в пропаже пловца

Месячная спасательная операция ничего не дала

Мать пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина считает, что турецкие власти скрывают правду. Россиянин исчез 24 сентября во время массового заплыва в проливе Босфор.

Факты:

Николай Свечников пропал во время Межконтинентального заплыва через Босфорский пролив.

Свечников был опытным спортсменом и основателем собственной школы плавания.

Мать российского пловца считает, что турецкая сторона специально не показывает видео с соревнований.

Соответствующий комментарий Свечниковой приводит Р-Спорт. По ее словам, на соревнованиях было много корреспондентов, однако записей видео нет.

Ровно месяц, как он пропал, и вопросов еще больше, чем в начале. Красный Крест прислал сообщение, что новостей нет, надо ждать. Сейчас много версий, что он скрылся в Турции или Греции. Но вещи из отеля, в котором он останавливался перед турниром, передали адвокату. В перечне из 51 пункта есть паспорт. Мы думаем, что организаторы что-то скрывают, так как нет записей с заплыва. А ведь съемка велась, было много корреспондентов, а записей нет. Я знаю, что на берегу Босфора есть кафе, и там были тоже изъяты записи. Галина Свечникова

Напомним, Свечников пропал 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он единственный, кто не добрался до финиша. По словам свидетелей, россиянин в какой-то момент изменил свой маршрут и направился к азиатскому берегу. В сети считают, что маневр пловца был неслучайным и он мог просто скрыться. Правда, по словам родственников, никакого повода для этого не было.

Справка: Межконтинентальный заплыв через Босфор — ежегодное соревнование по плаванию на открытой воде между Европой и Азией, проводимое на Босфоре (Стамбул, Турция). Соревнования организуются Олимпийским комитетом Турции.

Межконтинентальный заплыв через Босфор

Карта маршрута заплыва в Босфоре

