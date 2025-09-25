"Приховують правду": У Росії звинувачують Туреччину у зникненні плавця

Місячна рятувальна операція нічого не дала

Мати зниклого в Босфорі російського плавця Миколи Свєчникова Галина вважає, що турецька влада приховує правду. Росіянин зник 24 вересня під час масового запливу в протоці Босфор.

Факти:

Микола Свєчников зник під час Міжконтинентального запливу через Босфорську протоку.

Свєчников був досвідченим спортсменом та засновником власної школи плавання.

Мати російського плавця вважає, що турецька сторона спеціально не показує відео зі змагань.

Відповідний коментар Свєчникової наводить Р-Спорт. За її словами, на змаганнях було багато кореспондентів, проте відеозаписів немає.

Рівно місяць, як він зник, та питань ще більше, ніж на початку. Червоний Хрест надіслав повідомлення, що новин немає, треба чекати. Зараз багато версій, що він втік до Туреччини чи Греції. Але речі з готелю, де він зупинявся перед турніром, передали адвокату. У переліку із 51 пункту є паспорт. Ми думаємо, що організатори щось приховують, бо нема записів із запливу. Адже зйомка велася, було багато кореспондентів, а записів нема. Я знаю, що на березі Босфору є кафе, і там теж були вилучені записи. Галина Свєчникова

Нагадаємо, Свєчников зник 24 серпня під час запливу через протоку Босфор у Туреччині. Він єдиний, хто не дістався фінішу. За словами свідків, росіянин у якийсь момент змінив свій маршрут і попрямував до азійського берега. У мережі вважають, що маневр плавця був невипадковим і він міг просто втекти. Щоправда, за словами родичів, жодного приводу для цього не було.

Довідка: Міжконтинентальний заплив через Босфор — щорічне змагання з плавання на відкритій воді між Європою та Азією, яке проводиться на Босфорі (Стамбул, Туреччина). Змагання організовує Олімпійський комітет Туреччини.

Міжконтинентальний заплив через Босфор

Карта маршруту запливу у Босфорі

