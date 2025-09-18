Предателя Украины настигла карма на чемпионате мира: надели наручники и вышвырнули из Европы

Спортсмен не сумел выступить на чемпионате мира, где он был фаворитом

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев был депортирован из Хорватии, куда он приехал на чемпионат мира-2025. Крымский татарин после оккупации полуострова принял российское гражданство и стал представлять РФ на международной арене.

О своих приключениях в Хорватии Сефершаев рассказал сам в эфире "Матч ТВ". По его словам, на него надели наручники и без объяснения причин отозвали визу. После депортации из Хорватии россиянина при помощи президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили приняла Сербия, после чего он отправился в РФ.

Физическое состояние хорошее сейчас. Еду из Сочи домой. Такая ситуация впервые. Я был готов на 100% бороться за золотую медаль. На меня надели наручники. Без объяснения причин у меня отозвали визу. Из гостиницы увезли в участок. Благодаря Михаилу Мамиашвили меня перевезли в братскую Сербию, а оттуда в Россию. Меня многие поддерживают. Говорят, что спорт вне политики, но выходит иначе. Нас считают лидерами, сильными и не хотят с нами честно конкурировать. Убирают конкурентов. Это слабость с их стороны. Нас же это сделает сильнее. Эмин Сефершаев

Глава пресс‑службы ФСБР Тигран Аванян заявил, что хорватские пограничники требовали от россиян "нормальные документы, а не русские каракули".

Эмин прибыл в Хорватию, а затем узнал, что его виза отозвана. Сефершаев был главным фаворитом чемпионата по котировкам, он был настроен на победу. Сейчас все ходят и спрашивают: где Эмин? А его нет. Меня на таможне держали 30 минут. Просили, как они выразились, нормальные документы, а не русские каракули. Это они сказали на своем языке. Но мы спокойно отреагировали. Наших спортсменов несколько часов держали на таможне, а Эмин даже заехал в гостиницу, где затем его задержали. Полицейские вели себя корректно, но нам от этого не легче. Его передали в Сербию, оттуда он вылетел в Стамбул. Сейчас Сефершаев в России. Когда мы сюда выезжали, то половина команды была вынуждена поменять билеты, потому что не успели получить документы. Многие были в аэропорту, куда им довозили паспорта. В случае с Эмином не было возможности даже произвести замену Тигран Аванян

Справка: Эмин Сефершаев — уроженец Симферополя, российский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Европы (2021, 2025), призер первенства мира среди юниоров, призер чемпионатов России, победитель индивидуального кубка мира, мастер спорта России международного класса.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Парижа-2025 в греко-римской борьбе, бывший украинец Семен Новиков не попал в заявку сборной Болгарии на чемпионат мира-2025 из-за работы с российским тренером. К слову, уроженец Харькова в 2021 году решил представлять Болгарию из-за конкуренции с олимпийским чемпионом Жаном Беленюком.