Английские болельщики, пользуясь случаем, немного подредактировали текст своей традиционной песни "10 немецких бомбардировщиков", которой они выводят из себя оппонентов из Германии

Лондонский футбольный клуб Crystal Palace начал свою игру на выезде против киевского "Динамо" с исполнения песни, в которой восхваляют сбитие российских дронов. Встреча британской и украинской команд на Лиге конференций прощла в польском городе Люблин.

На матч в Motor Lublin Arena приехало около 3000 болельщиков "орлов". Во время игры фанаты вспомнили про российские беспилотники, летавшие над Польшей и которые были сбиты самолетами НАТО, при этом обломки дрона причинили ущерб домам в Люблине, сообщает издание Telegraph.

Ситуация с российскими дронами в Польше побудила болельщиков изменить слова песни Ten German Bombers ("10 немецких бомбардировщиков"), которую они исполняют преимущественно на футбольных матчах во время международных соревнований, особенно в играх против Германии. Данная песня отсылает к операциям Люфтваффе против Великобритании во время Второй мировой войны, и ее исполнение доводит до бешенства "коллег" из ФРГ.

Изменив текст на "в воздухе было девять российских беспилотников", фанаты "Пэлас" предположили, что их сбил нападающий команды Жан-Филипп Матета, а не НАТО или ВВС Великобритании, которым в оригинальной песне приписывается сбитие немецких самолетов во время Второй мировой войны.

Напомним, "Телеграф" писал, что "приключения" российского "шахеда" в Польше уже стали поводом для шуток.