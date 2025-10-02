На матчі з "Динамо" фанати змінили текст легендарної кричалки: у ній з’явився "російський слід" (відео)

Англійські вболівальники, користуючись нагодою, трохи підредагували текст своєї традиційної пісні "10 німецьких бомбардувальників", якою вони виводять із себе опонентів із Німеччини

Лондонський футбольний клуб Crystal Palace розпочав свою гру на виїзді проти київського "Динамо" з виконання пісні, в якій вихваляють збиття російських дронів. Зустріч британської та української команд на Лізі конференцій пройшла у польському місті Люблін.

На матч до Motor Lublin Arena приїхало близько 3000 уболівальників "орлів". Під час гри фанати згадали про російські безпілотники, які літали над Польщею і були збиті літаками НАТО, при цьому уламки дрону завдали шкоди будинкам у Любліні, повідомляє видання Telegraph.

Ситуація з російськими дронами у Польщі спонукала уболівальників змінити слова пісні Ten German Bombers ("10 німецьких бомбардувальників"), яку вони виконують переважно на футбольних матчах під час міжнародних змагань, особливо в іграх проти Німеччини. Ця пісня відсилає до операцій Люфтваффе проти Великобританії під час Другої світової війни, і її виконання доводить до сказу "колег" із ФРН.

Змінивши текст на "в повітрі було дев’ять російських безпілотників", фанати "Пелас" припустили, що їх збив їхній нападаючий Жан-Філіп Матета, а не НАТО чи ВПС Великобританії, яким в оригінальній пісні приписується збиття німецьких літаків під час Другої світової війни.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що "пригоди" російського "шахеда" у Польщі вже стали приводом для жартів.