Зато не украинская фура: приключения российского "шахеда" в Польше стали поводом для шуток
Сеть ответила в своей любимой манере — через шутки
В Польше возобновились протесты на границе, а 6 сентября был заблокирован пункт пропуска "Медика-Шегини". Учитывая рост угрозы и провокации со стороны россиян это показалось пользователям сети весьма странным.
Особенно если учесть, что в ночь на 7 сентября один из дронов улетел через Львовскую область в Польшу и около трех часов летал там прежде чем упасть к западу от Люблина. Пользователи сети уже начали шутить на этот счет.
Например, одной из популярных шуток стало видео восхищенного украинского мужчины, который наконец свершил мечту всей своей жизни и пересек границу.
Вероятно, тема нелегального пересечения границы взрывными "подарками" от россиян не так заботит польское общество, как украинские грузовики.
Символично, что это происходит во времена, когда в Беларуси проходят военные учения, на которых отрабатывается вторжение в Польшу.
Впрочем, можно предположить, что какие-то консультации и совещания все же проводились. Ведь без них выразить глубокую обеспокоенность точно нельзя.
Как сообщалось ранее, 6 сентября в Польше прошла акция против мигрантов с участием представителей ультраправых движений. На фоне этого также прошла акция против расизма и национализма.