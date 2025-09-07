Укр

Зато не украинская фура: приключения российского "шахеда" в Польше стали поводом для шуток

Геннадий Лубенец
Шахеды Новость обновлена 07 сентября 2025, 17:14
Шахеды

Сеть ответила в своей любимой манере — через шутки

В Польше возобновились протесты на границе, а 6 сентября был заблокирован пункт пропуска "Медика-Шегини". Учитывая рост угрозы и провокации со стороны россиян это показалось пользователям сети весьма странным.

Особенно если учесть, что в ночь на 7 сентября один из дронов улетел через Львовскую область в Польшу и около трех часов летал там прежде чем упасть к западу от Люблина. Пользователи сети уже начали шутить на этот счет.

Например, одной из популярных шуток стало видео восхищенного украинского мужчины, который наконец свершил мечту всей своей жизни и пересек границу.

Вероятно, тема нелегального пересечения границы взрывными "подарками" от россиян не так заботит польское общество, как украинские грузовики.

В Польше блокируют границу Украины, мемы
Вот не надо вспоминать тут об операции "Паутина"

Символично, что это происходит во времена, когда в Беларуси проходят военные учения, на которых отрабатывается вторжение в Польшу.

Польша блокирует границу, мемы
На танках зерно возить очень неудобно

Впрочем, можно предположить, что какие-то консультации и совещания все же проводились. Ведь без них выразить глубокую обеспокоенность точно нельзя.

Мемы о Польше
Здесь были звуки обеспокоенного шипения

Как сообщалось ранее, 6 сентября в Польше прошла акция против мигрантов с участием представителей ультраправых движений. На фоне этого также прошла акция против расизма и национализма.

