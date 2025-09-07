Зато не украинская фура: приключения российского "шахеда" в Польше стали поводом для шуток

Сеть ответила в своей любимой манере — через шутки

В Польше возобновились протесты на границе, а 6 сентября был заблокирован пункт пропуска "Медика-Шегини". Учитывая рост угрозы и провокации со стороны россиян это показалось пользователям сети весьма странным.

Особенно если учесть, что в ночь на 7 сентября один из дронов улетел через Львовскую область в Польшу и около трех часов летал там прежде чем упасть к западу от Люблина. Пользователи сети уже начали шутить на этот счет.

Например, одной из популярных шуток стало видео восхищенного украинского мужчины, который наконец свершил мечту всей своей жизни и пересек границу.

Вероятно, тема нелегального пересечения границы взрывными "подарками" от россиян не так заботит польское общество, как украинские грузовики.

Вот не надо вспоминать тут об операции "Паутина"

Символично, что это происходит во времена, когда в Беларуси проходят военные учения, на которых отрабатывается вторжение в Польшу.

На танках зерно возить очень неудобно

Впрочем, можно предположить, что какие-то консультации и совещания все же проводились. Ведь без них выразить глубокую обеспокоенность точно нельзя.

Здесь были звуки обеспокоенного шипения

Как сообщалось ранее, 6 сентября в Польше прошла акция против мигрантов с участием представителей ультраправых движений. На фоне этого также прошла акция против расизма и национализма.