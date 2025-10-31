Один в поле воин: вратарь забил гол ударом от своих ворот (видео)

Голкипер спас свою команду от поражения

В пятницу, 31 октября, в Индии произошло незаурядное событие. Вратарь футбольного клуба "Ченнайин" Самик Митра отличился голом, выбивая мяч.

Что нужно знать

Кипер оформил взятие ворот, выбивая мяч из своей штрафной

Супергол был забит в Суперкубке Индии

Вратарь спас свою команду от поражения

Необычный случай произошел в гостевом поединке против ФК "Демпо" в рамках Суперкубка Индии по футболу. Об этом сообщает "Телеграф".

На 29-й минуте матча Митра завладел мячом. Недолго думая кипер выбил его подальше в надежде, что форвард зацепиться и продолжит атаку. Однако все пошло не по плану. Круглый ударился об газон, перелетел вратаря "Демпо" Ашиша Сиби и попал в пустые ворота. Примечательно, что Митра не особо праздновал взятие ворот, похоже, из-за солидарности с голкипером хозяев.

Видео гола Митры смотреть с 39:12

Добавим, что индийский Суперкубок проходит в формате с несколькими раундами. "Ченнайин" занял последнее место на групповом этапе и прекратил борьбу за трофей.

"Ченнайин" вылетелел из Суперкубка Индии

