Футболист опоздал на тренировку и поплатился за это: тренерская задумка стала хитом в сети (видео)
Забавную систему наказаний придумали в "Монако"
Центральный защитник "Монако" и молодежной сборной Франции Кристиан Мависса-Элеби навсегда запомнит, почему нужно приходить на работу вовремя. В клубе решили оригинально наказать молодого игрока за опоздание на тренировку.
Что нужно знать:
- Кристиан Мависса-Элеби опоздал на тренировку
- В "Монако" придумали оригинальную систему для наказания футболистов
- Мависса-Элеби волею судьбы теперь должен купить iPhone 16 Pro Max каждому одноклубнику
Видео с наказанием француза стало хитом в сети. Об этом сообщает "Телеграф".
Дело в том, что главный тренер монегасков Себастьян Поконьоли внедрил необычную систему наказаний в клубе. Какой именно штраф выпадет провинившемуся футболисту решает судьба, а точнее рулетка наказаний.
20-летний Кристиан опоздал и был вынужден крутить рулетку в раздевалке перед всем коллективом. Стрелка показала на "iPhone 16 Pro Max для всей команды". Теперь Мависса-Элеби раскошелится на солидную сумму, ведь обязан купить по одному такому смартфону всем партнерам по команде. В основном составе "Монако" зарегистрировано 28 игроков, а потому опоздание обойдется игроку примерно в 24 тысячи евро (свыше миллиона гривен). Футболисты "Монако" прыгали от смеха во время "наказания" одноклубника.
Напомним, "Монако" выступает во французской Лиге 1, где после 7 туров лидирует ПСЖ. К слову, недавно в стан парижского суперклуба перешел украинец.