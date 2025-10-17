Футболист опоздал на тренировку и поплатился за это: тренерская задумка стала хитом в сети (видео)

Забавную систему наказаний придумали в "Монако"

Центральный защитник "Монако" и молодежной сборной Франции Кристиан Мависса-Элеби навсегда запомнит, почему нужно приходить на работу вовремя. В клубе решили оригинально наказать молодого игрока за опоздание на тренировку.

Что нужно знать:

Кристиан Мависса-Элеби опоздал на тренировку

В "Монако" придумали оригинальную систему для наказания футболистов

Мависса-Элеби волею судьбы теперь должен купить iPhone 16 Pro Max каждому одноклубнику

Видео с наказанием француза стало хитом в сети. Об этом сообщает "Телеграф".

Дело в том, что главный тренер монегасков Себастьян Поконьоли внедрил необычную систему наказаний в клубе. Какой именно штраф выпадет провинившемуся футболисту решает судьба, а точнее рулетка наказаний.

20-летний Кристиан опоздал и был вынужден крутить рулетку в раздевалке перед всем коллективом. Стрелка показала на "iPhone 16 Pro Max для всей команды". Теперь Мависса-Элеби раскошелится на солидную сумму, ведь обязан купить по одному такому смартфону всем партнерам по команде. В основном составе "Монако" зарегистрировано 28 игроков, а потому опоздание обойдется игроку примерно в 24 тысячи евро (свыше миллиона гривен). Футболисты "Монако" прыгали от смеха во время "наказания" одноклубника.

Напомним, "Монако" выступает во французской Лиге 1, где после 7 туров лидирует ПСЖ. К слову, недавно в стан парижского суперклуба перешел украинец.