В футболе перед ЧМ-2026 введут "правило Венгера": что изменится

Количество голов в футболе увеличится

В игре миллионов готовят большую реформу правила офсайда. Ожидается, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит изменение правил в футболе в ноябре 2024 года.

Что нужно знать

В футболе хотят изменить правило положения "вне игры"

Новое правило, предложенное Венгером, может появиться на ЧМ-2026

Данное нововведение увеличит количество голов и зрелищность футбола

Об этом сообщает cadenaser. По информации источника так называемое "правило Венгера", предложенное именитым тренером, руководителем отдела глобального развития футбола ФИФА Арсеном Венгером, имеет большие шансы на внедрение.

Ожидается, что изменение правила офсайда после рассмотрения поставят на голосование с целью его утверждения. Голосование состоится в марте 2026 года. Бывший испанский арбитр и эксперт по судейству Cadena SER Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что ФИФА внедрит данное нововведение после клубного сезона, а дебютирует "правило Венгера" на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Правило Венгера

Положение "вне игры" фиксируется только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника. Если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде, даже если остальные части заступают за эту линию.

Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал правило Венгера

На данный момент офсайд фиксируется в момент передачи на игрока, если любая часть его тела, которой можно забить гол, находится на половине поля соперника (за исключением средней линии) и при этом — ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний обороняющийся футболист.

Офсайд в матче ЧМ-2022 Саудовская Аравия - Аргентина зафиксировали, ведь плечо атакующего игрока находилось ближе к воротам соперника

