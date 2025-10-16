Жена украинского футболиста снялась топлес (фото)

Девушка похвасталась идеальной фигурой

Жена украинского футболиста "Колоса", экс-полузащитника молодежной сборной Украины Максима Третьякова Лиза ярко отпраздновала 30-летие. Девушка устроила горячую фотосессию и поделилась пикантными кадрами в соцсетях.

Что нужно знать:

Лиза Третьякова отметила 30-летие

Жена футболиста сделала несколько фото топлес

Максим играет за ФК "Колос"

Соответствующие снимки Лиза опубликовала в Instagram. Третьякова для съемки подобрала откровенный наряд.

Привет, 30 лет. Это уже мощно. Лиза Третьякова

Лиза Третьякова поделилась пикантным фото

Лиза Третьякова надела пиджак на голое тело

Лиза Третьякова сделала фото топлес

Лиза Третьякова в черной юбке и пиджаке

Лиза Третьякова прикрыла руками голую грудь

Отметим, Максим Третьяков является воспитанником "Днепра". До перехода в "Колос" он выступал за "Металлист", "Черноморец", "Александрию" и "Днепр-1". Также он играл за словацкий "ДАК 1904". Лиза является бьюти-блогером и моделью. На ее страницу в Instagram подписано почти 200 тысяч человек. Пара воспитывает двух детей.

Семья Третьяковых

Третьяков в сезоне 2025/26 сыграл 9 матчей на клубном уровне, голевыми действиями не отмечался. Игрок провел 14 матчей за молодежную сборную Украины.

Напомним, "Колос" после 8 туров занимает 7-е место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ). Клуб из Ковалевки в 9-м туре чемпионата Украины сыграет против ЛНЗ (19 октября).