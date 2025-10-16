Жена украинского футболиста снялась топлес (фото)
Девушка похвасталась идеальной фигурой
Жена украинского футболиста "Колоса", экс-полузащитника молодежной сборной Украины Максима Третьякова Лиза ярко отпраздновала 30-летие. Девушка устроила горячую фотосессию и поделилась пикантными кадрами в соцсетях.
Соответствующие снимки Лиза опубликовала в Instagram. Третьякова для съемки подобрала откровенный наряд.
Привет, 30 лет. Это уже мощно.
Отметим, Максим Третьяков является воспитанником "Днепра". До перехода в "Колос" он выступал за "Металлист", "Черноморец", "Александрию" и "Днепр-1". Также он играл за словацкий "ДАК 1904". Лиза является бьюти-блогером и моделью. На ее страницу в Instagram подписано почти 200 тысяч человек. Пара воспитывает двух детей.
Третьяков в сезоне 2025/26 сыграл 9 матчей на клубном уровне, голевыми действиями не отмечался. Игрок провел 14 матчей за молодежную сборную Украины.
Напомним, "Колос" после 8 туров занимает 7-е место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ). Клуб из Ковалевки в 9-м туре чемпионата Украины сыграет против ЛНЗ (19 октября).