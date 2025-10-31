Рус

Один у полі воїн: воротар забив гол ударом від своїх воріт (відео)

Михайло Корнілов
"Демпо" — "Ченнаї" Новина оновлена 31 жовтня 2025, 20:47
Голкіпер врятував свою команду від поразки

У п’ятницю, 31 жовтня, в Індії сталася неабияка подія. Воротар футбольного клубу "Ченнаї" Самік Мітра відзначився голом, вибиваючи м’яч.

Що потрібно знати

  • Кіпер оформив взяття воріт, вибиваючи м’яч зі свого штрафного майданчика
  • Супергол був забитий у Суперкубку Індії
  • Воротар врятував свою команду від поразки

Незвичайний випадок стався у гостьовому поєдинку проти ФК "Демпо" у рамках Суперкубку Індії з футболу. Про це повідомляє "Телеграф".

На 29-й хвилині матчу Мітра заволодів м’ячем. Недовго думаючи кіпер вибив його якомога далі, сподіваючись, що форвард зачепиться і продовжить атаку. Однак, все пішло не за планом. Круглий ударився об газон, перелетів воротаря "Демпо" Ашіша Сібі та влучив у порожні ворота. Примітно, що Мітра не особливо святкував взяття воріт, видно, через солідарність із голкіпером господарів.

Відео голу Мітри дивитись з 39:12

Додамо, що індійський Суперкубок відбувається у форматі з кількома раундами. "Ченнаї" посів останнє місце на груповому етапі та припинив боротьбу за трофей.

"Ченнаї" вилетів із Суперкубку Індії
Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футболіст "Динамо" забив феноменальний гол у дербі проти "Шахтаря". М’яч незрозумілим чином залетів у ворота Гірників.

#Футбол #Індія