Президент UFC оскандалился заявлением о Путине

Американский промоушен хочет видеть главу Кремля на одном из своих шоу

Президент UFC Дана Уайт хотел бы видеть главу Кремля Владимира Путина на турнире американского промоушена в России. Недавно украинский боец смешанного стиля Денис Бондарь проиграл свой третий бой в UFC.

Соответствующий комментарий Уайта приводит пресс-служба промоушена на YouTube. Дана на пресс-конференции после шоу UFC 302 отметил, что был бы рад, если президент РФ Владимир Путин пришел на одно из его шоу в России.

"Хотел бы я, чтобы Путин посетил возможный турнир в России? Присутствие президентов на наших мероприятиях – это всегда большая честь. Конечно, если мы приедем в Россию, то будем рады видеть президента", – сказал Уайт.

Отметим, UFC никак не наказала российских бойцов в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Более того, организация запретила все флаги на своих мероприятиях, но позднее этот запрет был снят.

Напомним, на турнире UFC девушка-боец выходила под песню "Шамана". Кроме того, известный боец промоушена Хамзат Чимаев называл главу Чечни Рамзана Кадырова "королем".