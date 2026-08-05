Жара выжигает поля. Какой урожай в Украине оказался под угрозой

Изменения климата могут нести серьезную угрозу сельскому хозяйству

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Периоды сильной жары в Украине наносят ощутимые удары по урожайности сельскохозяйственных культур. В первую очередь страдают традиционные для нашей страны экспортные овощи.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг. По его словам, выращивание этих культур без систем полива на полях уже теряет свою рентабельность.

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По словам специалиста, первой под удар жары попадает кукуруза. Именно эта культура очень чувствительна к засушливой погоде.

"Уже сейчас больше всего страдает от жары кукуруза. Именно она наиболее чувствительна к волнам тепла среди основных экспортных культур Украины. Из-за длительных периодов высоких температур растение быстрее проходит отдельные фазы развития и нередко преждевременно засыхает уже в начале августа. Если волны жары будут учащаться и будут интенсивнее, потери урожая будут только расти", — рассказал Шпиг.

Виталий Шпиг

Также, по его словам, больше всего страдают еще две культуры. А именно – сахарная свекла и картофель.

"От жары еще страдают картофель и сахарная свекла. Они традиционно выращивались на Полесье и на западе страны, но даже там уже страдают от коротких, но сильных летних засух. В степной зоне выращивание картофеля без искусственного полива фактически становится нерентабельным", — резюмировал Шпиг.

Из-за жары урожайность картофеля в Украине скоро окажется под угрозой. Фото Иллюстративное

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