Не только Киев: в каких районах могут быть перебои с продуктами из-за удара по составам

Где сосредоточено больше всего магазинов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

После российского ракетного удара по главному логистическому центру сети NOVUS компания заявила о полной остановке работы объекта. Несмотря на то, что команда уже работает над перераспределением товарных запасов, именно этот склад обеспечивал поставки продукции в значительную часть магазинов, поэтому в отдельных регионах не исключены перебои с ассортиментом.

"Телеграф" расскажет, какие города потенциально могут первыми ощутить последствия остановки главного распределительного центра и что о ситуации заявляет сама компания.

Второй удар по "сердцу" сети

В NOVUS заявили, что это уже второй удар по главному логистическому центру компании, который обеспечивал распределение продукции между магазинами сети.

"Сегодня логистический центр сети супермаркетов NOVUS подвергся нескольким прямым ракетным попаданиям. Несмотря на масштабные разрушения и полную остановку работы объекта, среди сотрудников компании и наших партнеров погибших нет — во время воздушной тревоги команда находилась в укрытии", — говорится в официальном заявлении NOVUS.

В компании отметили, что сейчас на месте продолжается ликвидация последствий атаки и пожара, а масштабы разрушений еще оцениваются.

Последствия удара по главному логистическому центру сети NOVUS. Фото: ГСЧС Киева

Где могут возникнуть трудности

Остановка главного распределительного центра не означает автоматического отсутствия товаров в магазинах. В то же время именно через этот объект осуществлялись поставки для значительной части сети, поэтому в отдельных регионах возможны задержки с пополнением ассортимента.

Наибольшая концентрация супермаркетов приходится на Киев и Киевскую область. Отдельные магазины также работают в Ровно, Тернополе и Николаеве.

Расположение магазинов NOVUS

Именно столичный регион, где сосредоточено наибольшее количество торговых точек сети, потенциально может сильнее всего ощутить последствия перебоев с логистикой. Если восстановление работы распределительного центра или перенастройка цепочек поставок затянется, в магазинах могут временно возникать задержки с доставкой отдельных категорий товаров или быстрее пустеть полки. В то же время на данный момент компания не сообщала о дефиците продукции или закрытии магазинов.

Самая большая концентрация супермаркетов приходится на Киев и Киевскую область

Что говорят в компании

В NOVUS заверяют, что уже работают над тем, чтобы покупатели не почувствовали последствий атаки.

"Для NOVUS, как компании, обеспечивающей людей продуктами питания и товарами первой необходимости, сегодня главное — сохранить непрерывность работы. Команда уже работает над перераспределением товарных запасов, чтобы магазины и дальше были обеспечены всем необходимым. Мы делаем все возможное, чтобы наши покупатели не почувствовали последствий этой атаки", — подчеркнули в компании.

Последствия атаки. Фото: NOVUS/Facebook

Также сеть поблагодарила спасателей ГСЧС за ликвидацию последствий обстрела и выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате массированной российской атаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие регионы могут оказаться в зоне действия северокорейских ракет.