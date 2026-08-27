"Реал", "Интер" и другие: кто достался "Шахтеру" в Лиге чемпионов
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Единственная украинская команда сыграет в основном этапе еврокубков
В четверг, 27 августа, в Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27. В частности, донецкий "Шахтер" узнал имена своих соперников в сильнейшем еврокубке.
Украинский клуб проведет как минимум 8 матчей в текущем розыгрыше ЛЧ. Об этом сообщает "Телеграф". Добавим, что 4 номинально домашние игры в еврокубке Горняки сыграют на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Великобритания).
С кем сыграет "Шахтер"?
По итогам жеребьевки "Шахтер" сыграет против:
"Реала" (Испания) — дома.
"Интера" (Италия) — в гостях
"Спортинга" (Португалия) — дома
ПСВ (Нидерланды) — в гостях
"Фенербахче" (Турция) — дома
"Лейпцига" (Германия) — в гостях
АЕКа (Греция) — дома
"Слован" (Словакия) — в гостях
Результаты жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов (обновляется)
Формат турнира
Общий этап (единая таблица)
Каждая команда проводит 8 матчей против 8 разных соперников. Из них 4 матча команда играет дома и 4 — на выезде. Каждая команда получила по два соперника из каждой корзины (один матч дома, один на выезде).
На этом этапе клубы из одной страны не могут сыграть друг с другом, а в соперники каждой команде может достаться максимум по два представителя одной страны.
Распределение мест после общего этапа
По итогам 8 туров команды распределяются в единой таблице следующим образом:
Места с 1-го по 8-е: напрямую выходят в 1/8 финала.
Места с 9-го по 24-е: попадают в стыковые матчи (раунд плей-офф), где разыгрывают оставшиеся 8 путевок в 1/8 финала.
Места с 25-го и ниже: окончательно завершают еврокубковый сезон.
Стадия плей-офф
С раунда 1/8 финала турнир продолжается по классической олимпийской системе на выбывание: матчи дома и на выезде вплоть до финала, который состоит из одной игры.
Состав корзин и участники ЛЧ
В жеребьевке принимали участие 36 клубов, которые были распределены по четырем корзинам. "Шахтер" находился в 3-й корзине.
Добавим, что расписание общего этапа Лиги чемпионов с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее субботы 29 августа. Общий этап начнется 8 сентября и завершится 27 января 2027 года. Финал ЛЧ состоится на мадридском (Испания) стадионе "Метрополитано" 5 июня 2027 года.
Напомним, "Шахтер" попал в основной этап Лиги чемпионов без квалификации из-за высокого личного рейтинга. Отметим, все остальные украинские клубы не смогли преодолеть квалификацию. ЛНЗ и "Полесье" вылетели во втором отборочном раунде Лиги конференций (3-й по силе еврокубок) от "Гента" и "Копенгагена", а "Динамо" проиграло "Карабаху" в 3-м отборочном раунде ЛК.