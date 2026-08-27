"Реал", "Интер" и другие: кто достался "Шахтеру" в Лиге чемпионов

Единственная украинская команда сыграет в основном этапе еврокубков

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В четверг, 27 августа, в Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27. В частности, донецкий "Шахтер" узнал имена своих соперников в сильнейшем еврокубке.

Украинский клуб проведет как минимум 8 матчей в текущем розыгрыше ЛЧ. Об этом сообщает "Телеграф". Добавим, что 4 номинально домашние игры в еврокубке Горняки сыграют на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Великобритания).

С кем сыграет "Шахтер"?

По итогам жеребьевки "Шахтер" сыграет против:

"Реала" (Испания) — дома.

"Интера" (Италия) — в гостях

"Спортинга" (Португалия) — дома

ПСВ (Нидерланды) — в гостях

"Фенербахче" (Турция) — дома

"Лейпцига" (Германия) — в гостях

АЕКа (Греция) — дома

"Слован" (Словакия) — в гостях

Результаты жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов (обновляется)

Результаты жеребьевки ЛЧ для команд из первой корзины

Результаты жеребьевки ЛЧ для команд из второй корзины

Формат турнира

Общий этап (единая таблица)

Каждая команда проводит 8 матчей против 8 разных соперников. Из них 4 матча команда играет дома и 4 — на выезде. Каждая команда получила по два соперника из каждой корзины (один матч дома, один на выезде).

На этом этапе клубы из одной страны не могут сыграть друг с другом, а в соперники каждой команде может достаться максимум по два представителя одной страны.

Распределение мест после общего этапа

По итогам 8 туров команды распределяются в единой таблице следующим образом:

Места с 1-го по 8-е: напрямую выходят в 1/8 финала.

Места с 9-го по 24-е: попадают в стыковые матчи (раунд плей-офф), где разыгрывают оставшиеся 8 путевок в 1/8 финала.

Места с 25-го и ниже: окончательно завершают еврокубковый сезон.

Стадия плей-офф

С раунда 1/8 финала турнир продолжается по классической олимпийской системе на выбывание: матчи дома и на выезде вплоть до финала, который состоит из одной игры.

Состав корзин и участники ЛЧ

В жеребьевке принимали участие 36 клубов, которые были распределены по четырем корзинам. "Шахтер" находился в 3-й корзине.

Состав корзин перед жеребьевкой основного этапа Лиги чемпионов/Фото: uefa.com

Добавим, что расписание общего этапа Лиги чемпионов с датами и временем начала матчей будет опубликовано не позднее субботы 29 августа. Общий этап начнется 8 сентября и завершится 27 января 2027 года. Финал ЛЧ состоится на мадридском (Испания) стадионе "Метрополитано" 5 июня 2027 года.

Напомним, "Шахтер" попал в основной этап Лиги чемпионов без квалификации из-за высокого личного рейтинга. Отметим, все остальные украинские клубы не смогли преодолеть квалификацию. ЛНЗ и "Полесье" вылетели во втором отборочном раунде Лиги конференций (3-й по силе еврокубок) от "Гента" и "Копенгагена", а "Динамо" проиграло "Карабаху" в 3-м отборочном раунде ЛК.