Звезда футбола Эрлинг Холанд взбудоражил тысячи украинцев в Threads одним фото

Снимок норвежца стал безумно популярным среди украинцев

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Украинские пользователи сети массово комментируют фото известного форварда "Манчестер Сити" и сборной Норвегии по футболу Эрлинга Холанда. Снимок был опубликован на популярном норвежском паблике, однако завирусился в Украине.

Дело в том, что сообщество threads "Norway Founder | Fjords & Road Trip" просто поздоровалось с подписчиками, однако украинцы увидели в этом нечто другое. Об этом сообщает "Телеграф".

Админ группы вместе со снимком норвежца опубликовал англоязычное приветствие "Hi" (привет), однако украинцы усмотрели здесь слово из родного языка, что означает "Нет". В итоге наши земляки засыпали данную ветку шутками и мемами. Один из иностранных пользователей пошутил, что украинцы набежали в эту тему как будто Эрлинг стал игроком "Динамо" Киев.

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Напомним, Холанд стал настоящей звездой ЧМ-2026 по футболу. Норвежец на своем дебютном Мундиале забил 7 голов, а его команда дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (1:2). Отличились и норвежские фанаты — их боевой клич стал главной изюминкой этого чемпионата мира. На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026.