Интервью с олимпийской чемпионкой, вице-президентом Украинской федерации гимнастики и президентом Федерации спортивной гимнастики Украины Стеллой Захаровой

Последнюю неделю в спортивной среде бушуют страсти вокруг Чемпионата Украины по спортивной гимнастике (Далее — "Чемпионат"). Сразу несколько изданий в один день выпустили расследования расходов ГП "Укрспортобеспечение" на проведение Чемпионата — в частности, были вопросы проведения тендерных процедур и к компании, которая предоставляла услуги и выполняла соответствующие работы. Кроме того, журналисты считают, что была якобы завышена смета. Министерство молодежи и спорта Украины уже инициировало проверку, создав для этого рабочую группу, а мы решили обратиться напрямую к ключевому человеку, который организовал Чемпионат — олимпийскую чемпионку Стеллу Захарову.

Стелло Георгиевно, безусловно, спорт является важным элементом украинской публичной дипломатии, и мало кто ставил под сомнение необходимость проведения Чемпионата и других турниров, которые проводятся в Украине, особенно если мы показываем хороший результат на международных соревнованиях. Однако некоторые журналисты возмутились, что прошедшие несколько недель назад соревнования стоили в несколько раз больше, чем другие подобные мероприятия. Начнем с этого тезиса – почему такой дорогой чемпионат?

Я думаю, журналисты, которые это написали, не очень беспокоились сравнениями и детальным анализом. По крайней мере, я таких сравнений не встречала, только громкие заявления. Ведь как пример сравнить турнир, который мы проводили в 2021 году — стоимость составляла более 9 миллионов гривен, что с учетом разницы курса доллара было значительно дороже, чем сейчас. Можно посмотреть на суммы, выделяемые на другие соревнования, тренировки, выезды, в том числе олимпийского уровня – мы увидим, что наш Чемпионат стоил даже дешевле по некоторым пунктам. Это же открытая информация.

Почему ведущие спортсмены пропустили чемпионат? Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева заявила, что такой Чемпионат был неуместен.

Я думаю, у каждого из спортсменов были свои причины и стоит спрашивать их. А что касается неуместности — здесь не соглашаюсь. Спорт – это та арена, где мы можем и будем демонстрировать победы. Помимо публичной дипломатии физическая активность и спорт играют большую роль в поддержке населения в сложные времена. Обратите внимание, насколько поднимает моральный дух победа нашей сборной или спортсмена на международных соревнованиях. Но профессиональный спорт — это не занятие у себя дома или в зале с тренером. Это цикл мероприятий, соревнований, который должен проходить без остановки, без перерыва. И Чемпионат как этап квалификации подтверждение наших амбиций — неотъемлемый элемент наших побед. Я уверена, что проблема не в самом факте проведения Чемпионата, а в том, что громко прозвучали обвинения в непрозрачности, дорогой смете, и уважаемые мной коллеги просто отреагировали на публичный хайп. Кому этот хайп выгоден, кто сделал так, что в разных изданиях в один день вышли так называемые расследования – это риторический вопрос.

Знали ли вы о том, какие средства тратят на соревнования и как считаете, уместно ли было столько тратить во время войны?

Конечно, ведь есть стандартная процедура предоставления смет от федерации в министерство, согласование всех этапов. Кстати, согласно законодательству, все годы она проходит по особой процедуре проведения тендеров, поскольку часто на это просто нет времени. Но почему-то сейчас эта процедура привлекла внимание журналистов, и почему-то именно по ней они говорят — а почему без тендера. Ну потому что законодательство такое.

Там очень много бумаг, и в одном из так называемых расследований даже было написано, что журналистам предоставили более 60 страниц документов, но они по ним ничего не написали, а стали искать, где подевались планшеты или почему ноутбуки другого бренда. Но почему-то в этом расследовании не указано, что по факту были использованы более современные ноутбуки с лучшими показателями. А планшеты, также указанные в документах, были использованы как резервный или дублирующий вариант в случае возникновения проблем с системой судейства (выключение света, например) и в качестве шпаргалки для некоторых судей. Кроме того, внимательный расследователь должен увидеть, что судей у нас было 39, а планшетов 30. Некоторые судьи вообще не умеют ими пользоваться, вот на них и даже и не планировали заказывать, и, конечно, они их и не могли получить. Что же это за растрата так интересна – ноутбуки более мощные, чем в технической задаче, и ровно 9 судей, не получавших планшеты, об этом анонимно засвидетельствовали. Случайное совпадение? Не думаю.

Странно обходят ключевой вопрос — оплата идет только после проведения самого чемпионата. То есть компания должна самостоятельно все организовать, провести, взять в аренду технику и затем ждать оплаты, которая может затянуться на месяцы.

Но ведь говорят, что это была какая-то неизвестная компания, руководительница за границей…

Простите, но кому неизвестна? То, что эта компания еще не получала бюджетные средства — правда. Но неправда, что она не занималась мероприятиями. Неправда, что команда этой компании не проводила больших спортивных мероприятий. Или кто-то думает, что всей организацией занимается директор компании? Нет, это большой штат людей, менеджеров, логистов, успешно проведших чемпионат, и потом — только потом — получили за это средства. То, что директор за рубежом — это вообще странный аргумент от современных мобильных людей. А как Илон Маск управляет заводом в Китае, не живя в Китае?

Как вообще относитесь к расследованию в СМИ против вас?

Сначала очень гневно, и за это раскаиваюсь. Ведь все доводы — одновременный выход в нескольких медиа, извращение фактов, нежелание разобраться в деталях, путание спортивной и художественной гимнастики, должностей и многое другое, также была информация, что за этим стоит кто-то, кто умело использовал журналистов, вбросив им удобную информацию. Но потом я успокоилась и сконцентрировалась на дальнейшей работе. Если кто-то пишет, что Чемпионат можно было провести в несколько раз дешевле и при этом не приводит ни одного примера и более того никто до этого и после этого не сделает, пусть это будет на его совести. Нам же засучив рукава работать дальше, чтобы проводить новых чемпионов к победам.

Как вы оцениваете изоляцию российских спортсменов на международной арене? Достаточно ли санкций против них вводятся и как можно было бы усилить их?

Санкций никогда не может быть много (смеется). Наше министерство проводит сейчас очень кропотливую и мощную работу и за последние полгода давление на россиян еще больше усилилось. Но, конечно, они пытаются пролезть во все щели, и расслабляться нельзя. Надо давить, надо всеми голосами заявлять об их преступлениях, и добиваться еще больших санкций и кстати такие громкие скандалы только на руку нашему врагу, в международных отношениях оно может быть использовано против страны и усилия нашего спортивного эстаблишмента могут быть нивелированы.

Как развивается спорт в Украине во время войны и развивается ли? Есть ли условия для наших спортсменов или все стало гораздо хуже?

Конечно, все стало труднее. Конечно, условия стали хуже, многие уехали из страны, некоторые даже навсегда. Сложно ждать от страны огромных инвестиций в спортивную инфраструктуру в такое время. Но, тем не менее, государство делает все возможное, чтобы физическая активность и спорт становились популярнее — создаются новые площадки, форматы. Посмотрите только на нашу медийную активность на Олимпиаде, где мы были везде. Мне нравится настроение нашего руководства государства по спорту. Он такой… чемпионский.

В 2015 году вы говорили о желании провести дебаты с министром молодежи и спорта Ждановым. Как оцениваете работу министерства сейчас?

Положительно оцениваю. Есть контакт, есть знание, есть понимание. Но не хочу нахваливать, чтобы не сглазить. Пусть все запланированные процессы состоятся, и тогда мы увидим качественно другой формат спорта в Украине.

Как оцените результаты Украины на ОИ в Париже? И как думаете, какими бы они были — если бы не война?

Оцениваю очень положительно. Это лучший результат для Украины за последние 12 лет, если считать количество золотых медалей. А учитывая, в каких условиях готовились украинские спортсмены, это вообще подвиг. из-за войны у нас повреждено более 500 спортивных объектов, среди которых много залов, где тренировались гимнасты. Среди последних — харьковский дворец спорта, прицельно обстрелянный россиянами. Там тренировались и украинские гимнасты, проводились соревнования. Теперь этого дворца спорта нет.

Олимпиада принесла украинцам много положительных эмоций, медали вернулись в спортивной гимнастике (Ковтун) – как прокомментируете? Стоит ли ждать медалей у женщин, от кого ждете прогресса?

Для украинцев это действительно положительные эмоции. Но для спортсменов это, прежде всего, очень жесткий марафон. Да, каждый спортсмен и каждая спортсменка пытается попасть на Олимпийские игры, а потом понять, как выдержать весь этот стресс. Красивая телевизионная картинка не передает все усилия и энергию, которую приходится отдавать за результат. Что касается Ковтуна, он выступил на грани своих возможностей, но я считаю, что потенциал есть. И тренеру нужно развивать этот потенциал. А нам – болеть и всячески поддерживать.

Что касается женской команды, то там огромный провал. В результате многие спортсменки выехали заграницу, в том числе тренерского состава. Сейчас идет активная работа по восстановлению ресурса, в первую очередь, человеческого. Надеюсь, на следующий олимпийский цикл выйдем на нужный результат, сможем вывести команду на все международные старты.

Мужская сборная по гимнастике постоянно претендовала на медали. Но при этом сами гимнасты критиковали Федерацию (Олег Верняев) и до Олимпиады, а также во время соревнований (Назар Чепурный). Почему не был выстроен диалог между спортсменами и спортивными функционерами, и спортсмены рассказывали об отсутствии чешек (Верняев) в соцсетях.

Относительно критики и диалога. С одной стороны, каждый имеет право на свое мнение и может свободно его выражать. Кроме того, в спорте существует жесткая субординация и правила. Ни в одной международной федерации спортсмен не может выйти и унизить своих тренеров или страну. Поэтому вы правильно говорите — начинать нужно с диалога внутри, пытаться найти все возможные пути к пониманию, и только в случае тотального игнорирования — апеллировать к медиа. У нас, к сожалению, многие спешат получить свои 15 минут славы, сказать что-то плохое, ведь это хорошо подхватывают СМИ. Были ли до этого попытки найти общий язык? Нет. Совещались ли они хотя бы с кем-то, как правильно решить проблему, а не просто поднять шум? Сомневаюсь.

Знаете, как говорил Лобановский своим подопечным? Если хотите что-то рассказывать, бросайте играть и садитесь рядом со мной. То есть если ты уже не хочешь соревноваться, достигать результатов, а хочешь заниматься хозяйственными делами, закупать чешки, заказывать планшеты — пожалуйста, складывай из себя полномочия и концентрируйся на этих делах.

Я бы очень хотела, чтобы в спортивной гимнастике воцарилось правило приоритетной пользы для государства и общества. Перед тем, как что-то сказать, стоит задуматься, принесет ли это пользу Украине или только тебе персонально даст возможность засветиться в медиа. Ведь механизмы цивилизованного диалога в федерации существуют, мы неоднократно решали более сложные проблемы.

Но когда цель — хайп, настоящему спорту приходится оправдываться вместо достижения результатов.