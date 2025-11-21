Правосудие на "быстрой перемотке": почему глава ВАКС Вера Михайленко решила "промотать" материалы НСРД и закрыть онлайн-трансляции в резонансном деле

Председательствующая по делу Сергея Копистыры в Высшем антикоррупционном суде Вера Михайленко решила действовать радикально: прекратить непосредственное исследование доказательств в судебном процессе и запретить видеосъемку и трансляции заседаний

Одним из упреков, который звучит в адрес Высшего антикоррупционного суда, является медленное рассмотрение коррупционных дел — некоторые из них слушаются годами без какого-либо видимого результата. Очевидно, глава ВАКС Вера Михайленко решила опровергнуть этот упрек, однако довольно своеобразным способом, выборочно применив в одном из дел собственное "ноу-хау" — быструю "перемотку" материалов НСРД вместо их непосредственного исследования в судебном процессе. А для того, чтобы скрыть от юридического сообщества такую новацию, — закрыла для всех онлайн-трансляцию заседаний и запретила снимать процесс на видео — не только прессе, но даже самим участникам процесса.

Речь идет о деле инвестора Сергея Копистыры, номинальным "изобличителем" в котором выступил бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков. Ранее медиа подробно описывали, как Мининфраструктуры, после того как его возглавил Кубраков, решило поспособствовать возвращению государственной земли в аренду застройщику-арендатору — частной фирме "Квіти України". До этого в результате получения частной фирмой "Квіти України", конечным бенефициаром которой был застройщик Василий Хмельницкий, земли государственной агрофирмы "Квіти України" уникальный имущественный комплекс был разрушен, а государству причинен чистый убыток в 1,3 млрд грн.

Кубраков был лишь формальным "изобличителем", ведь его показания на самом деле никого не интересовали — громкая фамилия должна была лишь добавить резонанса делу. Как ранее проанализировали журналисты, в своем "изобличительном" заявлении Кубраков даже не указал, кто конкретно предлагал ему взятку.

Однако председательствующая в этом деле судья (и глава) ВАКС Вера Михайленко решила непосредственно не исследовать доказательства и материалы, несмотря на многочисленные озвученные в прессе нарушения со стороны НАБУ и САП, а также информацию о непосредственной заинтересованности в этом деле Василия Хмельницкого.

В этом материале мы сосредоточимся на откровенном игнорировании Верой Михайленко требований УПК, что может стать основанием не только для дальнейшей отмены судебного решения, но и для дисциплинарной ответственности — не кого-то, а главы ВАКС. Ранее за процессуальные нарушения уже понес дисциплинарную ответственность другой судья ВАКС Виктор Маслов, который теперь пытается оспорить решение Высшего совета правосудия в Верховном Суде. Однако его нарушения — это "цветочки" по сравнению с тем, что происходит в процессе, который ведет Вера Михайленко.

Как профессиональный юрист, глава ВАКС не может не знать о том, что нарушает элементарные нормы уголовного процесса. Это может означать одно — у нее есть какая-то иная мотивация, чем просто справедливо рассмотреть дело.

Зачем всем знать, что происходит в ВАКС

Так, в мае 2025 года Вера Михайленко по собственной инициативе, без настояний со стороны обвинения, приняла решение прекратить онлайн-трансляцию судебных заседаний по делу Сергея Копистыры на сайте ВАКС и запретила использование в зале суда стационарной аппаратуры для съемки. Сослалась она на то, что "потенциальные свидетели" могут узнать о содержании негласных следственных (розыскных) действий (НСРД). Более того, она запрещает фиксировать процесс на видео даже с мобильного телефона участникам процесса.

При этом длительное время заседания транслировались, и у председательствующей Михайленко ранее не возникало проблем ни с этим, ни с присутствием прессы.

"Потенциальными свидетелями" в данном случае выступают Александр Кубраков и его подчиненный — директор департамента управления объектами государственной собственности и экономического планирования Александр Доценко, который, как утверждает сторона защиты, фактически действовал по заданию детектива НАБУ, чтобы спровоцировать преступление.

Что нового должны узнать о своих же "изобличительных показаниях" Кубраков и Доценко, если выделят время на прослушивание трансляций ВАКС, — Михайленко не указала. Фактически эти "свидетели" и так участвовали в НСРД. Поэтому возникает вопрос, чем на самом деле руководствовалась судья ВАКС, закрывая для общества открытый судебный процесс.

Еще одним аспектом является то, что допрос "изобличителей" может проводиться в онлайн-режиме, когда "за кадром" их ответы могут свободно корректироваться со стороны сотрудников НАБУ и САП.

Показательно, что Михайленко запретила трансляцию не только заседаний в части исследования материалов НСРД, но даже тех, где исследуются другие вопросы — например, ходатайства стороны защиты. Соответственно, принцип гласности судебного процесса был полностью проигнорирован судьей ВАКС.

Таким образом, и общественность, и юридическое сообщество фактически ограничены в праве узнать детали этого дела, получить ответ на вопрос, был ли Кубраков действительно реальным "изобличителем", и оценить качество аргументов НАБУ и САП. Возможно, именно из-за отсутствия такого качества и наличия многочисленных нарушений со стороны НАБУ и САП глава ВАКС и решила придерживаться "корпоративной этики" и не демонстрировать их напоказ.

Разумеется, это "облегчит" и сам процесс принятия решения для ВАКС, которому не нужно будет исследовать и разбираться в этих нарушениях. Сама же Вера Михайленко сможет поставить себе "галочку" в карьере за выполненное задание в "борьбе с коррупцией".

"Процессуальное кино на быстрой перемотке"

Непосредственность исследования показаний, вещей и документов определена общей основой уголовного производства. Не могут быть признаны доказательствами сведения, содержащиеся в показаниях, вещах и документах, которые не были предметом непосредственного исследования судом. По императиву уголовного процесса приобщенные к материалам протоколы НСРД и другие документы должны быть оглашены в судебном заседании по инициативе суда либо по ходатайству участников производства.

Если существенные обстоятельства остались неисследованными, такой судебный разбор признается неполным.

Речь идет о нестандартном деле, где "антикоррупционной триаде" не стоило бы "садиться в лужу" на нарушении элементарных норм УПК, но председательствующая в этом деле судья ВАКС Вера Михайленко почему-то решила закрыть глаза на основополагающие принципы процесса.

Так, она решила установить "блочный" порядок исследования материалов дела, а также применить "быструю перемотку" материалов НСРД.

К примеру, одним из ключевых процессуальных документов в этом производстве является протокол принятия заявления от подчиненного Кубракову "изобличителя" Доценко, которое стало основанием для начала расследования. Однако Михайленко решила огласить лишь несколько слов из него — и то таким образом, чтобы участникам процесса было нечетко слышно содержание документа.

Фактически судья проигнорировала просьбу стороны защиты огласить этот протокол полностью, несмотря на принципиальную важность, ведь документ использовался как доказательство стороной обвинения и следственными судьями ВАКС для принятия решений и проведения НСРД, сообщения о подозрении, избрания мер пресечения и установления подозреваемым обязанностей, наложения ареста на имущество.

Такое нечеткое и выборочное "исследование" Михайленко решила проводить и в отношении других важных документов по делу. Сейчас сторона обвинения просто предоставляет суду "скопом" определенные материалы, а ВАКС приступает к "исследованию" без какого-либо соблюдения норм УПК относительно необходимости доказывания стороной обвинения перед судом их убедительности. Замечания стороны защиты, которая усматривает в этом имитацию судебного процесса без какой-либо состязательности, председательствующей просто игнорируются.

Как уже было сказано, Вера Михайленко закрыла доступ к онлайн-трансляциям. Однако видео тех заседаний, которые выложены на сайте судебной власти, подтверждают стремление судьи ВАКС провести весь процесс в режиме "быстрой перемотки": Михайленко постоянно останавливает или грубо прерывает выступления обвиняемых и их адвокатов, утверждает, что "это общеизвестно", "нет необходимости цитировать закон и ссылаться на него", лишает сторону защиты возможности аргументировать свои ходатайства, избегает полного оглашения документов и т.п. Зато с негласного разрешения ВАКС сторона обвинения может не напрягаться и не доказывать убедительность своих аргументов.

По нашим сведениям, соответствующие материалы относительно грубых нарушений со стороны НАБУ, САП и ВАКС в этом деле направлены на рассмотрение Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупции или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти. Очевидно, указанные органы попытаются назвать это "давлением", однако кто-то должен разобраться в том, почему они допускают такое произвольное злоупотребление процессом.

Хотя ВАКС постоянно настаивает на том, что он не является частью обвинительного механизма "антикоррупционной вертикали", а является независимым и беспристрастным судом, но, как видно, слова расходятся с реальным состоянием дел. Покрытие явных нарушений НАБУ и САП со стороны ВАКС и игнорирование права на защиту самим же ВАКС постепенно приведут к нивелированию самой сути Антикоррупционного суда и добавят аргументов противникам его существования.