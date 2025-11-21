Правосуддя на "швидкій перемотці": чому голова ВАКС Віра Михайленко вирішила "промотати" матеріали НСРД і закрити онлайн-трансляції у резонансній справі

Головуюча по справі Сергія Копистири у Вищому антикорупційному суді Віра Михайленко вирішила діяти радикально: припинити безпосереднє дослідження доказів у судовому процесі та заборонити відеозйомку і трансляції засідань

Одним з докорів, який звучить до Вищого антикорупційного суду, є повільний розгляд корупційних справ — деякі з них слухаються роками без будь-якого видимого результату. Вочевидь, голова ВАКС Віра Михайленко вирішила спростувати цей докір, проте у досить своєрідний спосіб, вибірково застосувавши в одній зі справ власне "ноу-хау" — швидку "перемотку" матеріалів НСРД замість їх безпосереднього дослідження у судовому процесі. А для того, аби приховати від юридичної спільноти таку новацію — закрила для усіх онлайн-трансляцію засідань та заборонила знімати процес на відео — не лише пресі, а навіть самим учасникам процесу.

Йдеться про справу інвестора Сергія Копистири, номінальним "викривачем" в якій виступив ексміністр інфраструктури Олександр Кубраков. Раніше медіа детально описували, як Мінінфраструктури, після очолення його Кубраковим, вирішило посприяти у поверненні державної землі в оренду забудовнику-орендарю – приватній фірмі "Квіти України". До цього внаслідок отримання приватною фірмою "Квіти України", кінцевим бенефіціаром якої був забудовник Василь Хмельницький, землі державної агрофірми "Квіти України" унікальний майновий комплекс було зруйновано, а державі завдано чистий збиток 1,3 млрд грн.

Кубраков був лише формальним "викривачем", адже його показання насправді нікого не цікавили — гучне прізвище мало лише додати резонансу справі. Як раніше проаналізували журналісти, у своїй "викривальній" заяві Кубраков навіть не вказав, хто конкретно пропонував йому хабаря.

Втім, головуюча в цій справі суддя (і голова) ВАКС Віра Михайленко вирішила безпосередньо не досліджувати докази та матеріали, незважаючи на численні озвучені у пресі порушення з боку НАБУ і САП та інформацію про безпосередню зацікавленість у цій справі Василя Хмельницького.

У цьому матеріалі ми зосередимося на відвертому ігноруванні Вірою Михайленко вимог КПК, що може стати підставою не лише для подальшого скасування судового рішення, але й для дисциплінарної відповідальності — не будь-кого, а голови ВАКС. Раніше за процесуальні порушення вже поніс дисциплінарну відповідальність інший суддя ВАКС Віктор Маслов, який тепер намагається оскаржити рішення Вищої ради правосуддя до Верховного Суду. Проте його порушення — це "квіточки" порівняно з тим, що відбувається у процесі, який веде Віра Михайленко.

Як професійний юрист, голова ВАКС не може не знати про те, що порушує елементарні норми кримінального процесу. Це може означати одне — вона має якусь іншу мотивацію, ніж просто справедливо розглянути справу.

Навіщо всім знати, що відбувається у ВАКС

Так, у травні 2025 року Віра Михайленко з власної ініціативи, без наполягань з боку сторони обвинувачення, прийняла рішення припинити онлайн-трансляцію судових засідань у справі Сергія Копистири на сайті ВАКС та заборонила використання у залі суду стаціонарної апаратури для зйомки. Послалася вона на те, що "потенційні свідки" можуть дізнатися про зміст негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД). Більш того, вона забороняє фіксувати на відео процес навіть з мобільного телефону учасникам процесу.

При цьому довгий час засідання транслювалися, і у головуючої Михайленко раніше не виникало проблем з цим, як і з присутністю преси.

"Потенційними свідками" у даному випадку виступають Олександр Кубраков та його підлеглий — директор департаменту управління обʼєктами державної власності та економічного планування Олександр Доценко, який, як стверджує сторона захисту, фактично діяв за завданням детектива НАБУ, щоб спровокувати злочин.

Що нового мають дізнатися про свої ж "викривальні показання" Кубраков і Доценко, якщо виділять час на прослуховування трансляцій ВАКС — Михайленко не вказала. Фактично ці "свідки" і так брали участь у НСРД. Тож, постає питання, чим насправді керувалася суддя ВАКС, закриваючи для суспільства відкритий судовий процес.

Ще одним аспектом є те, що допит "викривачів" може проводитися в онлайн-режимі, коли "за кадром" їх відповіді зможуть вільно коригуватися з боку співробітників НАБУ і САП.

Прикметно, що Михайленко заборонила трансляцію не лише засідань в частині дослідження матеріалів НСРД, а навіть тих, де досліджуються інші питання — наприклад, клопотання сторони захисту. Відповідно, засада гласності судового процесу була повністю проігнорована суддею ВАКС.

Таким чином, і громадськість, і юридична спільнота фактично обмежені у праві дізнатися деталі цієї справи, отримати відповідь на питання, чи дійсно Кубраков був реальним "викривачем" та оцінити якість аргументів НАБУ і САП. Можливо, саме через відсутність такої якості та наявні численні порушення з боку НАБУ і САП голова ВАКС і вирішила дотриматися "корпоративної етики" і не демонструвати їх назагал.

Звісно, це "полегшить" і сам процес прийняття рішення для ВАКС, якому не потрібно буде досліджувати та розбиратися у цих порушеннях. Сама ж Віра Михайленко зможе проставити собі "галочку" у карʼєрі за виконане завдання у "боротьбі з корупцією".

"Процесуальне кіно на швидкій перемотці"

Безпосередність дослідження показань, речей і документів визначена загальною засадою кримінального провадження. Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться у показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду. За імперативом кримінального процесу долучені до матеріалів протоколи НСРД та інші документи повинні бути оголошені в судовому засіданні за ініціативою суду, або за клопотанням учасників провадження.

Якщо істотні обставини залишилися недослідженими, то такий судовий розгляд визнається неповним.

Йдеться про непересічну справу, де "антикорупційній тріаді" не варто було б "сідати у калюжу" на порушенні елементарних норм КПК, але головуюча в цій справі суддя ВАКС Віра Михайленко чомусь вирішила заплющити очі на засадничі принципи процесу.

Так, вона вирішила встановити "блочний" порядок дослідження матеріалів справи, а також застосувати "швидку перемотку" матеріалів НСРД.

До прикладу, одним з ключових процесуальних документів у цьому провадженні є протокол прийняття заяви від підлеглого Кубракову "викривача" Доценка, яка стала підставою для початку розслідування. Однак Михайленко вирішила оголосити лише кілька слів з нього — й те, у такий спосіб, щоб учасникам процесу не було розбірливо чути зміст документа.

Фактично суддя проігнорувала прохання сторони захисту оголосити цей протокол у повному обсязі, незважаючи на принципову важливість — адже документ використовувався як доказ стороною обвинувачення та слідчими суддями ВАКС для прийняття рішень та проведення НСРД, повідомлення про підозру, обрання запобіжних заходів та встановлення підозрюваним обовʼязків, накладення арешту на майно.

Таке нерозбірливе та вибіркове "дослідження" Михайленко вирішила проводити і стосовно інших важливих документів у справі. Наразі сторона обвинувачення просто надає суду "скопом" певні матеріали, а ВАКС приступає до "дослідження" без будь-якого дотримання норм КПК щодо необхідності доведення стороною обвинувачення перед судом їх переконливості. Зауваження сторони захисту, яка вбачає у цьому імітацію судового процесу, без будь-якої змагальності, головуючою просто ігноруються.

Як вже було сказано, Віра Михайленко закрила доступ до онлайн-трансляцій. Втім, відео з тих засідань, які викладені на сайті судової влади, підтверджують намагання судді ВАКС провести весь процес у режимі "швидкої перемотки": Михайленко постійно зупиняє чи грубо перериває виступи обвинувачених та їх адвокатів, твердить, що "це загальновідомо", "немає потреби цитувати закон та посилатися на нього", позбавляє сторону захисту аргументувати їх клопотання, уникає повного оголошення документів тощо. Натомість з негласного дозволу ВАКС сторона обвинувачення може не напружуватися і не доводити переконливість своїх аргументів.

Наразі, як нам стало відомо, відповідні матеріали стосовно грубих порушень з боку НАБУ, САП та ВАКС у цій справі спрямовані на розгляд Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупції або пов’язаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади. Вочевидь, вказані органи спробують назвати це "тиском", однак хтось має розібратися у тому, чому вони допускають настільки свавільне зловживання процесом.

Хоча ВАКС постійно наполягає на тому, що він не є частиною обвинувального механізму "антикорупційної вертикалі", а є незалежним та неупередженим судом, але, як видно, слова розходяться з реальним станом речей. Покриття відвертих порушень НАБУ і САП з боку ВАКС та ігнорування права на захист самим же ВАКС поступово призведуть до нівелювання самої суті Антикорупційного суду і додадуть аргументів супротивникам його існування.