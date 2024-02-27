Никто не обращает на это внимание: какая функция постоянно "съедает" заряд на телефоне

Простой, но эффективный способ поможет перестать тратить заряд телефона впустую

Если ваш телефон разряжается довольно быстро, но вы не используете его настолько много и часто за день, стоит обратить внимание, включена ли функция "автоповорот экрана" на вашем гаджете. Все дело в том, что она "съедает" батарею достаточно быстро.

Функция автоматического поворота экрана на вашем смартфоне использует гироскоп и другие датчики для определения ориентации устройства и автоматического поворота экрана в соответствующее положение. Это в свою очередь потреблять значительное количество энергии. Об этом пишет УНИАН.

Автоповорот помогает подстроить положение экрана. Если вы переворачиваете гаджет горизонтально, то дисплей, соответственно, также перевернется. Это удобно для чтения некоторых документов, для чтения книг, обработки фото и так далее.

Эксперты рекомендуют отключать "автоповорот экрана", когда он ван не нужен. Вместе с тем следует обратиться внимание, не включен ли на вашем гаджете Bluetooth, Wi-Fi, мобильный интернет и другие функции, которые вам в данным момент не нужны. Таким образом удастся сохранить заряд намного дольше.

Для того чтобы отключить автоповорот, необходимо смахнуть вниз шторку на экране телефоне и в верхней части выбрать "Автопорот экрана". Если функция активирована, на нее нужно нажать, чтобы отключить. Этот способ подойдет как для iPhone, так и Android.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие функции нужно активировать в телефоне и какие отключить, чтобы как можно дольше сохранить заряд. Сделать это можно буквально за пару минут.