Ніхто не звертає на це увагу: яка функція постійно з’їдає заряд на телефоні

Простий, але ефективний спосіб допоможе перестати витрачати заряд телефону марно

Якщо ваш телефон розряджається досить швидко, але ви не використовуєте його настільки багато і часто за день, варто звернути увагу, чи включено функцію "автоповорот екрана" на вашому гаджеті. Вся справа в тому, що вона з’їдає батарею досить швидко.

Функція автоматичного повороту екрана на смартфоні використовує гіроскоп та інші датчики для визначення орієнтації пристрою та автоматичного повороту екрана у відповідне положення. Це своє чергу споживати значну кількість енергії. Про це пише УНІАН.

Автоповорот допомагає настроїти положення екрана. Якщо ви перевертаєте гаджет горизонтально, дисплей, відповідно, також перевернеться. Це зручно для читання деяких документів, для читання книг, обробки фото тощо.

Експерти рекомендують відключати "автоповорот екрану", коли він не потрібний. Разом з тим слід звернути увагу, чи не включений на ваш гаджет Bluetooth, Wi-Fi, мобільний інтернет та інші функції, які вам в даний момент не потрібні. Таким чином, вдасться зберегти заряд набагато довше.

Щоб вимкнути автоповорот, необхідно змахнути вниз шторку на екрані телефону та у верхній частині вибрати "Автопорот екрана". Якщо функцію активовано, натисніть, щоб вимкнути. Цей спосіб підійде як для iPhone, так і для Android.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які функції потрібно активувати в телефоні і які вимкнути, щоб якнайдовше зберегти заряд. Зробити це можна буквально за кілька хвилин.