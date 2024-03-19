Забудете о надоедливой рекламе: как отключить слежку за вами на телефоне (инструкция)

Ваши интересы, предпочтения не будут использованы

Персонализированная реклама не будет беспокоить, если отключить функцию слежения приложений. Новая функция, появившаяся на IOS, не позволяет компаниям использовать личные данные на смартфоне для анализа спроса и продвижения рекламы.

Как отключить эту функцию рассказал портал iTech.ua. Отмечается, что добавленная функция оказывает непосредственное влияние на приложения, которые возлагаются на доходы от рекламы.

Однако эта функция доступна только пользователям, которые обновили свой iPhone или iPad до iOS 14.5. Это можно сделать следующим путем: "Параметры" > "Общие" > "Обновление программного обеспечения". Когда последнее обновление было загружено и установлено, выделите меню настроек и выберите "Параметры" > "Конфиденциальность" > "Отслеживание".

Здесь пользователь может выбрать "Разрешить приложениям требовать отслеживание", если не хочет, чтобы приложения использовали данные для продвижения рекламы.

Если вас это не беспокоит, то можно оставить функцию включенной. При загрузке новой программы, будет всплывать сообщение с вопросом, предоставляете ли вы приложению разрешение отслеживать вашу активность в других компаниях.

Более того, возможно стало и управление конкретными приложениями, которые могут отслеживать вас с помощью смартфонов. Это можно скорректировать в меню "Конфиденциальность", если вы хотите больше контролировать, какие программы в смартфонах можно отслеживать вас.

Для пользователей Android

Пользователям Android рекомендуется установить сервис поисковика DuckDuckGo. Благодаря этому приложению можно заблокировать трекеры во внешних программах и на посещаемых интернет-сайтах. Необходимо сделать следующее:

скачать DuckDuckGo себе на Android-смартфон;

запустить приложение и перейти в раздел "Настройки";

следует включить "Глобальный контроль за конфиденциальностью";

включить "App Tracking Protection".

Программа заблокирует защиту от перекрестного отслеживания в приложениях Android.

Также отключить персонализированную рекламу можно через Google. Для этого нужно:

открыть "Настройки" > "Google" > "Реклама";

коснуться своего аккаунта Google > "Данные и конфиденциальность" > "Настройки рекламы" > "Персонализация рекламы". Эта панель покажет вам всю информацию, которую Google собрал из данных, предоставленных для создания рекламного профиля на основе аккаунта.

если вы не хотите видеть персонализированную рекламу в своем аккаунте, просто установите для этого параметра значение "Выкл.".

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты рекомендуют перезагружать смартфоны не реже одного раза в неделю. Это позволит избежать перегрева и "торможения" системы, а также освободить оперативную память и предотвратить запуск энергоемких приложений в фоновом режиме.