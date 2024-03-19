Забудете про набридливу рекламу: як відключити стеження за вами на телефоні (інструкція)

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Персоналізована реклама не буде турбувати, якщо відключити функцію стеження додатків. Нова функція, яка зʼявилась на IOS, не дозволяє компаніям використовувати особисті дані на смартфоні для аналізу попиту та просування реклами.

Як відключити цю функцію, розповів портал iTech.ua. Зазначається, що додана функція безпосередньо впливає на додатки, які покладаються на прибутки від реклами.

Проте доступна ця функція лише користувачам, які оновили свій iPhone або iPad до iOS 14.5. Зробити це можна наступним шляхом: "Параметри" > "Загальні" > "Оновлення програмного забезпечення". Коли останнє оновлення було завантажено та встановлено, перейдіть у меню налаштувань та оберіть "Параметри" > "Конфіденційність" > "Відстеження".

Тут користувач може обрати "Дозволити додаткам вимагати відстеження", якщо не хоче, щоб додатки використовували дані для просунення реклами.

Якщо ж вас це не турбує, то можна залишити функцію увімкненою. При завантаженні нової програми, буде спливати повідомлення з питанням, чи надаєте ви додатку дозвіл відстежувати вашу активність в інших компаніях.

Ба більше, можливим стало і керування конкретними програмами, які можуть відстежувати вас за допомогою смартфонів. Це можна скорегувати у меню "Конфіденційність", якщо ви хочете більше контролювати, які програми в смартфонах дозволено відстежувати вас.

Для користувачів Android

Користувачам Android рекомендується встановити сервіс пошукача DuckDuckGo. Завдяки цьому додатку можна заблокувати трекери у зовнішніх програмах та на інтернет-сайтах, які відвідувались. Необхідно зробити наступне:

завантажити DuckDuckGo собі на Android-смартфон;

запустити програму та перейти у розділ "Налаштування";

треба увімкнути "Глобальний контроль за конфіденційністю";

увімкнути "App Tracking Protection".

Програма заблокує захист від перехресного відстеження у застосунках на Android.

Також вимкнути персоналізовану рекламу можна через Google. Для цього потрібно:

відкрити "Налаштування" > "Google" > "Реклама";

торкнутись свого облікового запису Google > "Дані та конфіденційність" > "Установки реклами" > "Персоналізація реклами". Ця панель покаже вам всю інформацію, яку Google зібрав з даних, які ви надали для створення рекламного профілю на основі облікового запису.

якщо ви не хочете бачити персоналізовану рекламу у своєму обліковому записі, просто встановіть для цього параметра значення "Вимк.".

Раніше "Телеграф" писав, що експерти рекомендують перезавантажувати смартфони не рідше ніж один раз на тиждень. Це дозволить уникнути перегріву та "гальмування" системи, а також звільнити оперативну пам’ять та запобігти запуску енергомістких додатків у фоновому режимі.