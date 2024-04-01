Як заощадити заряд телефону: 4 простих способи для Android та iPhone

Є ряд хитрощів, які значно продовжать час роботи девайсу без підзарядки

Багато людей часто скаржаться, що їхні телефони, які заряджалися зранку, важко доживають до вечора. Ця проблема стосується не лише бюджетних моделей, а й дорогих флагманів.

Але це не завжди є індикатором того, що батарея вже віджила своє. "Телеграф" зібрав для своїх читачів найпопулярніші рекомендації щодо того, як можна швидко покращити автономність смартфона.

Завантажувати або встановлювати користувачам нічого не потрібно. Усі необхідні функції вбудовані в телефон за замовчуванням.

Активуємо режим економії енергії

Багато користувачів ігнорують цей режим. До нього не вдаються навіть якщо заряд батареї знижується нижче 20%. Ця функція суттєво знижує кількість споживаної енергії.

Варто зазначити, що в деяких смартфонах (Xiaomi, Honor та деяких інших Android) є енергозберігаючий режим "Ультра". При його активації система відключає всі ресурсоємні процеси, обмежує фонову активність, зменшує яскравість екрану. Крім того, автоматично вмикається темний режим.

Вимкнення геолокації

Більшість програм на смартфоні використовують місце розташування. Але саме це налаштування сильно розряджає акумулятор смартфона. Зрештою скорочується термін його служби.

Щоб вимкнути геолокацію на своєму смартфоні, відкрийте налаштування та знайдіть розділ "Місце розташування" або "Локація". Зазвичай він знаходиться у розділі "Особисті дані та конфіденційність". Також можна вручну вимкнути геолокацію для кожної програми окремо.

Активувати темний режим

Як на Android, так і iPhone є темний режим. Він не тільки знижує навантаження на очі, а й подовжує автономність телефону.

Але є нюанс. Даний лайфхак працює лише на смартфонах з OLED-екранами. Тому власникам девайсів із IPS-дисплеєм темний режим не допоможе.

Функція адаптивної зарядки

Ця опція дозволить зарядити телефон вчасно та збереже акумулятор.

Припустимо, ви ставите смартфон на зарядку на всю ніч, виставляєте час будильника на 8 ранку і лягаєте спати. Система збудує процес заряджання таким чином, щоб акумулятор заповнював свою ємність повільно і зарядився рівно на 100% за кілька хвилин до спрацювання будильника.

Тому краще, щоб вона завжди була активованою. На Android ця функція називається "Адаптивна зарядка", а на iOS — "Оптимізована зарядка".

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо телефон не ловить сигнал.